Sie sollen die SPD Marburg zum Wahlsieg führen

Das Spitzen-Quartett für die Kommunalwahl: Anna-Lena Stenzel (vorne von rechts) und Thorsten Büchner sowie Oberbürgermeister Thomas Spies und Stadträtin Kirsten Dinnebier. Foto: Björn Wisker

Marburg. Die Marburger SPD ist auf Erneuerungskurs - zumindest teilweise: Die Sozialdemokraten gehen mit Oberbürgermeister Thomas Spies und Stadträtin Kirsten Dinnebier und dem Parteivorsitzenden-Duo Thorsten Büchner und Anna-Lena Stenzel an der Spitze der Liste in die Kommunalwahl 2021. Neben diesen absehbaren Personalentscheidungen finden sich einige Überraschungen - wegen prominenter Namen, die fehlen oder weit hinten stehen.

"Es ist eine Kandidatenliste, so vielfältig wie die Stadt selbst", sagt Büchner. Es sei ein Mix aus erfahrenen Kommunalpolitikern und jüngeren Leuten mit einem "frischen Blick" auf anstehende Themen. Tatsächlich finden sich neben Stenzel zumindest außerhalb der Top-Ten, aber immer noch auf aussichtsreichen Plätzen, zwei neue Gesichter: Fatma Aydin (Platz 14) aus Cappel und Liban Farah (17) von den Jusos.

Überraschend: SPD-Schlachtross Egon Vaupel, der 2016 von den Marburgern vom letzten Listenplatz auf Rang drei hochgewählt wurde und seiner Partei als Wahlkämpfer Tausende Stimmen bescherte, hat sich diesmal nicht aufstellen lassen. Ebenso wenig seine Frau, die Tafel-Vorsitzende Rita Vaupel.

Manch bekanntes Gesicht fehlt auf der Liste

Ebenfalls nicht mehr im Rennen: Sonja Sell, seit fast 20 Jahren Stadtverordnete und in den zentralen Verkehrs- und Baubereichen profiliert. Auch die hinteren Plätze von Fabio Longo (43), den viele lange gar als möglichen perspektivischen Fraktionschef sahen, und dem Schröcker Feuerwehrmann Dominic Dehmel (31) fallen auf.

Während bei Longo private Gründe das zeitraubende Ehrenamt erschweren und Sell freiwillig auf eine weitere Legislaturperiode verzichtet, versuchte Dehmel via Kampfkandidatur gegen Kulturpolitiker Gerald Weidemann vorzurücken. Vergeblich, die Delegierten votieren auf Position 11 für Erfahrung statt Jugend. Einen Vertrauensbeweis des Vorstands und der Delegierten gibt es mit Platz 5 für Fraktionschef Matthias Simon.

Ein Drama gibt es um Sozial-Guru Ulrich Severin: In einem Abstimmungsduell verlor das "sozialpolitische Gesicht der SPD", wie Parteimitglieder ihn nennen, gegen den unbekannten 24-jährigen Juso Felix Burghardt. Der sichtlich geschockte Severin, der 2016 hinter Heinrich Löwer die meisten Wählerstimmen aller späteren Fraktionsmitglieder bekam und vor allem im Norden der Stadt beliebt und vernetzt ist, verzichtete so dann gänzlich auf einen Listenplatz. Damit könnte auch die SPD intern offenbar nach der Wahl geplante Entsendung Severins in den ehrenamtlichen Magistrat in Gefahr sein.

Seit 2016 hat die SPD 18 Stadtverordneten-Mandate. Heißt, dass sich bei einem ähnlichen Wahlergebnis wie damals jeder Kandidat bis etwa Listenplatz 20 berechtigte Hoffnungen auf ein Mandat machen kann. Vor allem dann, wenn sich viele Wähler für das Kumulieren - also das Ankreuzen einer ganzen Liste entscheiden.

Durch das sogenannte Panaschieren, die ebenfalls mögliche Wahl einzelner Kandidaten von verschiedenen Parteilisten, können sich aber Rangfolgen verschieben. Heißt: Wen viele kennen oder mögen, der kann durch die Wähler auch von hinteren Plätzen an vielen von der Parteispitze vor ihm platzierten Parteifreunden vorbeiziehen - wie eben Vaupel einst, der dann auf den Sitz verzichtete.