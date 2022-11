Siegfried Mehrer geht in Teil-Ruhestand

Siegfried Mehrer (ehemaliger stellvertretender Klinikdirektor Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit, v.l.), seine Nachfolgerin Claudia Lutter und Dr. Christian Wolf (Klinikdirektor Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Marburg) bei der Staffelübergabe. (© Vitos Gießen-Marburg)

MARBURG - Claudia Lutter, stellvertretende Ärztliche Direktorin der Vitos jugendforensischen Klinik Marburg, ist seit 1. Oktober auch stellvertretende Klinikdirektorin der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Marburg. Sie löst Siegfried Mehrer ab, der in den Teil-Ruhestand geht, aber weiterhin in der Vitos Kinder- und Jugendambulanz Alsfeld als Facharzt tätig sein wird.

Claudia Lutter ist seit 2006 bei Vitos Gießen-Marburg beschäftigt. Sie startete als Assistenzärztin mit dem Schwerpunkt Jugendforensik und war seit 2008 auch in der damaligen Vitos-Ambulanz in Bad Hersfeld tätig, wo sie 2010 die ärztliche Leitung übernommen hatte. Im Anschluss wurde sie 2011 Oberärztin der Station für Jugendliche und dem Jugendmaßregelvollzug in Marburg. Ende 2020 folgte die Ernennung zur stellvertretenden Ärztlichen Direktorin der Vitos jugendforensischen Klinik Marburg.

"Ich stehe hier heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge vor Ihnen. Nach fast 28 Jahren verlässt mein Co-Pilot Siegfried Mehrer das Cockpit und macht Platz für eine ebenso angesehene und zuverlässige Kollegin. Frau Lutter hat in der Vergangenheit mit ihrer Empathie, ihrer Expertise und ihren durchdachten Lösungen in Konflikten bewiesen, dass sie eine würdige Nachfolgerin ist. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit", sagte Dr. Christian Wolf, Klinikdirektor Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Marburg, bei der Begrüßung.