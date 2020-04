So erleben Marburgs Gassigeher die Corona-Krise

Wenn Sie ein Tier gefunden haben, können Sie es zu den üblichen Zeiten (8 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr) zum Tierheim bringen.

Zur Organisation sollten Sie bei Sichtung oder Fund eines Tieres anrufen unter 0 64 21-4 67 92 oder eine Mail senden an tierheim@marburg.de.

Wenn Sie ein Haustier abgeben müssen, vereinbaren Sie bitte einen Termin per E-Mail unter tierheim@marburg.de oder per Telefon unter 0 64 21-4 67 92. ?

Wenn Sie konkretes Interesse daran haben, ein Tier aufzunehmen, vereinbaren Sie bitte einen Termin per E-Mail unter tierheim@marburg.de oder per Telefon unter 0 64 21-4 67 92.

Bitte nehmen Sie Termine nur mit der Anzahl Personen wahr, die unbedingt in die Entscheidung eingebunden sein müssen. Machen Sie sich vor dem Termin eine Stichpunktliste mit Fragen, die für Sie ausschlaggebend sind, damit das Gespräch möglichst zielführend verlaufen kann. Bei Betreten des Tierheims sind für alle Personen Hygienevorschriften und Sicherheitsabstand einzuhalten.

Wenn Sie das Tierheim mit Futterspenden unterstützen wollen, sind täglich kontaktfreie Übergaben direkt am Tierheim, auch am Wochenende und an Feiertagen, zwischen 9 und 12 sowie 14 und 16 Uhr möglich, außerdem gibt es im Fressnapf-Markt und im Obi-Markt in Wehrda große Futterspende-Boxen.