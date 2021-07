"Sommerstadt" in den Startlöchern

Jetzt teilen:

MARBURG - Mit "Sommerstadt Marburg" steht eine Veranstaltungsreihe in den Startlöchern, die den Sommer mit Kulturveranstaltungen versüßen will. Die Open-Air-Veranstaltungen werden sich über die ganze Stadt verteilen. Startschuss ist am Freitag, 9. Juli. Das Programm läuft bis zum 25. September.

Marburger Künstler können sich mit einem eigenen Programm unter sommerstadt@marburg-stadt.de bewerben. Zusammen mit den Marburger Kreativen Martin Esters, Axel Herbst und Bernd Waldeck hat der Fachdienst Kultur ein Video produziert, das Künstler dazu anregen möchte, ihre Programme einzureichen und auf die Auftrittsmöglichkeiten während der "Sommerstadt Marburg" aufmerksam machen soll. Das Video ist zu finden unter https://youtu.be/vUemkuiyJ9A. Daneben sind auch Vereine, Kulturorte, Jugend- und Familieneinrichtungen, Bürgerhäuser und Glaubensgemeinschaften dazu aufgerufen, sich zu beteiligen - entweder mit Auftrittsgelegenheiten oder mit selbst entwickelten Formaten.

Die "Sommerstadt Marburg" ist Teil des im Frühjahr verabschiedeten Hilfspakets "Marburg Miteinander - gemeinsam durch die Krise". Um die Teilhabe am Programm für möglichst viele zu ermöglichen, werden einige Veranstaltungen kostenlos sein.

Weitere Informationen gibt es beim Fachdienst Kultur, Katharina Brünink, Telefon 0 64 21-201 41 02, E-Mail katharina.bruenink@marburg-stadt.de.