Sonnenschein gab's 1767 Stunden - und es wird wärmer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach/Main betreibt eine Klimastation in Cölbe - die einzige im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Seit November 1947 werden dort - mit einer Unterbrechung nach der Jahrtausendwende - Daten wie Temperatur, Regenmenge und Sonnenscheindauer aufgezeichnet und an den DWD übermittelt.

Weitere Messstationen für Regenmengen und Schneehöhen gibt es zum Beispiel im Lahn-Dill-Kreis in Driedorf, Greifenstein, Braunfels und Hohenahr.

Die Daten des Deutschen Wetterdienstes sind die amtlichen MessergebnisseAllerdings betreibt zum Beispiel auch das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie Luftmessstationen, unter anderem in Wetzlar, und liefert so auch Temperaturmesswerte.