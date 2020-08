Sören Bartol soll Marburg-Biedenkopf im Bundestag vertreten

Er soll Marburg-Biedenkopf weiterhin im Bundestag vertreten: Sören Bartol. Der SPD-Unterbezirksvorstand nominiert ihn als Kandidaten für die Bundstagswahl 2021. Archivfoto: Mark Adel

Marburg (red). Der Unterbezirksvorstand der SPD Marburg-Biedenkopf hat einstimmig beschlossen, den heimischen Bundestagsabgeordneten Sören Bartol der Wahlkreisvollversammlung erneut als Bundestagskandidaten für die Wahl im nächsten Jahr vorzuschlagen.

Der 45-jährige Familienvater gehört dem Deutschen Bundestag seit 2002 an und wurde stets direkt im Wahlkreis 171 Marburg ins Parlament gewählt.

Seit 2008 gehört Bartol dem Fraktionsvorstand der SPD-Bundestagsfraktion an und ist seit 2013 ihr stellvertretender Vorsitzender, hier verantwortet er die Bereiche Verkehr, Bau und digitale Infrastruktur sowie "Digitale Agenda" und Wirtschaft.

Nach Bekanntgabe der SPD-Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz startet nun auch die Erarbeitung eines Wahlprogramms. Bartol wirkt hierbei federführend zusammen mit Bundesminister Hubertus Heil an den Bereichen Wirtschaft und Arbeit mit. Auch seine Expertise im Bereich Verkehr wird er selbstverständlich einbringen. "Sören Bartol ist ein sehr erfolgreicher Bundestagsabgeordneter, der unsere Region im Parlament exzellent vertritt und dafür sorgt, dass die Interessen der Region und der Bürger bestmöglich in die Entscheidungsfindungen in Berlin einfließen. Er ist über die Parteigrenzen hinweg anerkannt, daher freuen wir uns sehr, dass er erneut für uns ins Rennen gehen will", so Werner Hesse der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende.

Entschieden wird über die Kandidatur für die Bundestagswahl 2021 in einer Wahlkreisvollversammlung der SPD-Mitglieder des Unterbezirks Marburg-Biedenkopf am 31. August coronabedingt im Georg-Gaßmann-Stadion in Marburg. Gastredner auf der Veranstaltung ist der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, zuständig für die Bereiche Umwelt, Energie, Landwirtschaft, Tourismus sowie Sprecher der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion.