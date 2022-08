Spende aus Stockholm: "Pippis" Abenteuer in fremden Sprachen

Spendenpaket aus Stockholm: "Pippi Langstrumpf" auf Aramäisch, Indonesisch, Afrikaans, Hindu und vielen weiteren Sprachen. Foto: Schwedischer Freundschaftsverein Marburg

MARBURG - "Die Welt braucht eine Pippi-Perspektive" - davon ist der Deutsch-Schwedische Freundschaftsverein Marburg (DSFV) überzeugt. Deshalb baut der Verein eine internationale Pippi-Langstrumpf-Bibliothek auf, mit dem ehrgeizigen Ziel, sämtliche Übersetzungen zusammenzutragen. Jetzt ist die Sammlung durch eine großzügige Spende aus Schweden um 25 Sprachen gewachsen. Das hat der Verein nun mitgeteilt.

Ausgaben in Hindi, Somalisch oder Romani

Erst kürzlich war mit der schlesischen Ausgabe die 78. Übersetzung erschienen. Dazu, so der DSFV, habe die "Astrid Lindgren Company" eine Mitteilung auf Facebook erstellt und gefragt: "Habt Ihr Pippi in einer anderen Sprache als Schwedisch bei Euch zu Hause?" Darauf reagierte Brigitte Knobl, DSFV-Vorsitzende, beschrieb kurz das Projekt und erwähnte, dass der Verein rund 50 Prozent aller Übersetzungen in seiner Sammlung habe. Die Beschaffung mancher Sprachen erweise sich jedoch als sehr schwierig. Die Antwort inklusive einer E-Mail-Adresse, an die sie sich wenden solle, ließ nicht lange auf sich warten. Ein paar Mails, so der DSFV, seien geschrieben, eine Liste mit fehlenden Übersetzungen übermittelt worden. Schließlich habe der DSFV ein stattliches Paket aus Stockholm bekommen - einen wahren Bücherschatz mit 25 Übersetzungen, wie beispielsweise Hebräisch, Hindi, Indonesisch, Romani, Somalisch, Thailändisch und Ungarisch.

Die "Astrid Lindgren Company" spendete die Bücher zur Unterstützung des internationalen Projektes der DSFV. Dank dieser großzügigen Spende sei der Verein seinem Ziel erheblich näher gekommen, teilte dieser mit. Nur noch 14 Übersetzungen fehlten der internationalen Bibliothek - darunter allerdings auch Sprachen, bei deren Bestellung mit hohen Hürden zu rechnen sei, wie Amharisch, Oriya oder Tigrinja. In diesem Zusammenhang freue man sich über jede Hilfe, erklärte der Verein. Die nächsten internationalen Lesungen finden nach der Sommerpause statt.