Spezielle Angebote zum Jubiläum des Marburger AquaMar

MARBURG - Vor 20 Jahren ist das Freibad "AquaMar" eröffnet worden. Zur Geburtstagsfeier hatte die Stadt Marburg zum Feiern, Baden und Tauchen eingeladen - samt Ein-Euro-Ticket. Bei bestem Sommerwetter genossen 2000 Menschen einen Badetag mit speziellen Angeboten. "Wir freuen uns sehr, dass das Freibad nicht nur zu diesem besonderen Anlass heute so gut angenommen wird, sondern nun schon seit 20 Jahren ein echter Besuchermagnet in Marburg ist", sagte Stadträtin und Bäderdezernentin Kirsten Dinnebier (SPD).

Besondere Aktion in den restlichen Sommerferien

"Daumen runter" ist im Alltag eine Geste, die Missfallen bedeutet. Beim Tauchen signalisiert man damit allerdings: Abtauchen! Diese Grundlagen lernten Interessierte im Marburger Freibad bei einem kurzen Schnuppertauchen von Mitgliedern des Marburger Tauchsportclubs. Im Sprungbecken des "AquaMar" haben sie kostenlos getestet, wie sich das Abtauchen anfühlt und wie es richtig funktioniert.

Jürgen Kraft kommt mit seinen Enkeln als Badegast nach Marburg. "Bei der Eröffnung damals war das Wetter gar nicht gut", erinnert er sich - und dann kam der heiße Sommer 2003 mit mehreren Wochen, in denen es täglich über 30 Grad heiß war und 3000 Menschen Abkühlung im neuen Freibad suchten.

Vor Corona zählte das Bad mit Hallenbad, Freibad und Sauna pro Jahr rund 300 000 Besucher. An jedem Tag sind etwa 15 bis 20 städtische Mitarbeiter im gesamten "AquaMar" im Einsatz - vom Schwimmmeister bis zum Reinigungspersonal, sagt Fachdienstleiter Rolf Klinge.

Für die Zeit der Sommerferien gibt es neue Eintrittsregeln: Besucher entscheiden sich an der Kasse, ob sie das Hallen- oder das Freibad nutzen möchten. Diese Trennung ist notwendig, damit die Sicherheit sowie die Sauberkeit und Hygiene im gesamten "AquaMar" weiterhin gewährleistet werden können. Denn: Wie in vielen anderen Kommunen macht sich der Fachkräftemangel auch in der Marburger Stadtverwaltung bemerkbar.

Um ein positives Zeichen zu setzen, hat der Magistrat beschlossen, dass Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren in den hessischen Sommerferien freien Eintritt ins Freibad haben. Das Freibad ist täglich von 8 bis 19.45 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 19 Uhr, Badeschluss um 19.30 Uhr.