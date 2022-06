St. Elisabeth-Verein übernimmt Seniorenheim in Niederweimar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEIMAR-NIEDERWEIMAR/ MARBURG - Der sozial-diakonische St. Elisabeth-Verein Marburg hat zum 1. Juni die Trägerschaft der Senioren- und Pflegeheim Elisabeth GmbH in Niederweimar übernommen. "Für unsere schöne Einrichtung war es uns wichtig, eine gute Nachfolge zu finden - gerade im Hinblick auf unser Team und unsere Gäste", sagt Ines Perri, Pflegedienstleiterin und bisherige Geschäftsführerin der Senioreneinrichtung.

Für Familie Perri eine "Herzensangelegenheit"

Sie ist die Tochter von Elisabeth und Eugenio Perri, die das Haus in der Niederweimarer Schützenstraße vor fast 40 Jahren gegründet haben. Sie sagte, dass der nahtlose Übergang bei der Trägerschaft der "Senioren- und Pflegeheim Elisabeth GmbH" zum 1. Juni eine Herzensangelegenheit gewesen sei. Ihr Bruder Marco Perri, Heimleiter und bisheriger Geschäftsführer, fügte hinzu, dass der St. Elisabeth-Verein, der nicht nur in Marburg großflächig in mehreren Bereichen sozialer Arbeit gut aufgestellt sei, "mit seinem Gesamtauftritt" überzeugt habe.

Familie Perri gründet

das Heim 1983

1983 wurde das Senioren- und Pflegeheim Elisabeth Niederweimar von der Familie Perri gegründet und seitdem als Familienunternehmen geführt. Es bietet 44 Plätze für vollstationäre Pflege, aber auch Kurzzeitpflege. Nach dem Übergang der Trägerschaft bleibt die Verantwortlichkeit für die Pflege zunächst bei der bisherigen GmbH, deren Geschäftsführer Oliver Pappert wird. Er ist in der Geschäftsführung der gemeinnützigen Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH, einer Tochter des St. Elisabeth-Vereins Marburg, tätig.

Pappert wirbt für

Altenhilfe als Arbeitgeber

Pappert kündigte an, man werde in den nächsten Monaten versuchen, aufgrund der Nähe zur Diakonie tarifliche Vergütungen, die sich an der Diakonie Kurhessen-Waldeck orientieren, für die Beschäftigten einzuführen.

Auf lange Sicht werde die Altenhilfe St. Elisabeth auch den Betrieb übernehmen, was aber noch etwas dauern könne.

Nach wie vor stelle das Gewinnen von Fachkräften in der Pflege eine wichtige Aufgabe dar, so Pappert. Durch das Hinzugewinnen des Heimes in Niederweimar sei die Attraktivität der Altenhilfe St. Elisabeth als Arbeitgeber weiter gestiegen: "Wir sind nun auch regional noch breiter aufgestellt und können unseren Beschäftigten vielfältige Möglichkeiten bieten."