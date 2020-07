Staatsschutz ermittelt wegen Verleumdung

Jetzt teilen:

Marburg-Bauerbach (red). Zahlreiche Flugblätter mit dem Konterfei eines lokalen Politikers der AfD tauchten am frühen Dienstagmorgen, 21. Juli, in Bauerbach auf. Dieser erstattete Anzeige und nun ermittelt die Staatsschutz-Abteilung der Marburger Kriminalpolizei.

Nach Angaben von Timo Ide, dem Pressesprecher der Marburger Staatsanwaltschaft, zeigt das Flugblatt unter anderem das Bild des Kommunalpolitikers. Nähere Angaben zur Person und dem Wohnort machte er nicht. Direkt neben dem Konterfei sei ein weiteres Bild zu sehen, auf dem mehrere Personen eine Hakenkreuz-Fahne hielten. Nach Angaben von Ide ist der Politiker nicht auf beiden Fotos abgebildet.

Es werde nun wegen des Anfangsverdachtes der Verleumdung gegen Unbekannt ermittelt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung in dem Marburger Stadtteil um Mithilfe. Sie sucht nach den Verteilern der Flugblätter. Das muss in der Nacht von Montag auf Dienstag, 22. Juli, passiert sein. Hinweise an die Kriminalpolizei in Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.