Stadt eröffnet zweiten VielRaum in der Marburger Oberstadt

Sie eröffnen gemeinsam den neuen "VielRAUM" in der Wettergasse

MARBURG - Die Stadt Marburg und das Stadtmarketing haben den zweiten "VielRAUM" in der Oberstadt eröffnet: In dem Ladenlokal in der Wettergasse zeigt das Team von Foodsharing Marburg, wie viele Backwaren in Marburg innerhalb von einer Woche weggeworfen werden. Jeden Samstag verteilen die Mitglieder dort außerdem gerettete Lebensmittel.

"Leerstand ist eine verschwendete Ressource, ebenso wie Lebensmittel es sind, die nicht verzehrt, sondern weggeworfen werden", erläuterte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) bei der Eröffnung des zweiten Ladenlokals, das die Stadt Marburg und das Stadtmarketing für kurze Zeiträume an verschiedene Nutzern abgibt. "Unser tägliches Brot gib uns heute - damit war nicht gemeint, dass wir es bekommen, um es wegzuschmeißen", betonte Spies. Es sei Irrsinn, dass durch den Krieg in der Ukraine eine Weizenknappheit drohe und dennoch parallel große Mengen an Brot und Brötchen täglich weggeworfen würden, wird Spies in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Die Foodsharing-Initiative in Marburg setzt sich ehrenamtlich dafür ein, Verschwendung zu reduzieren - und aufzuklären. Durch das Schaufenster können Passanten eine große Menge an Backwaren sehen, kunstvoll drapiert. Dazu erfahren sie über Plakate und Hinweisschilder: Das ist die Menge an Backwaren, die Marburgs Bäckereien innerhalb einer Woche wegwerfen würden, wenn die Foodsharing-Initiative nicht einen Teil davon einsammeln und verteilen würde.

Samstags werden Lebensmittel verteilt

"Etwa ein Drittel aller hergestellten Lebensmittel werden weggeworfen. Dabei ist die Lebensmittelproduktion der größte CO 2 -Emittent", erklärte Franziska Peikert von Foodsharing Marburg. Die Initiative betreibt "Fairteiler-Kühlschränke", in die alle Marburger Lebensmittel hineinlegen können, "etwa wenn man noch Möhren daheim hat, sie aber vor dem Urlaub nicht mehr alle selbst essen kann". Außerdem sammeln sie Lebensmittel bei Bäckereien und Supermärkten ein, die sonst weggeworfen würden - und verteilen auch diese.

Zu sehen ist die Ausstellung im "VielRAUM" in der Wettergasse durch das Schaufenster bis zum Sonntag, 7. August. Außerdem verteilen die Mitglieder der Foodsharing-Initiative jeden Samstag von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr vor Ort Lebensmittel und beantworten Fragen.