Stadt Marburg baut Familienzentrum

OB Thomas Spies (v.l.) schaut sich mit Kai Heyd und Stefanie Kempf vom Bauamt den Bereich des späteren Familienzentrums am Stadtwald an. Foto: Birgit Heimrich, Stadt Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Für fast sieben Millionen Euro baut die Stadt Marburg ein Familienzentrum im Stadtwald. Auf dem gleichen Grundstück errichtet die Bettina-von-Arnim-Schule ein neues Gebäude. Der künftige Vorplatz unter einer großkronigen Linde soll beiden dienen, die Spielflächen von Zentrum und Schule werden fließend verbunden. Die Arbeiten haben begonnen, die Baugrube ist riesig - und mittlerweile auch von Stein, Schutt und Geschosshülsen aus dem Zweiten Weltkrieg befreit.

500 Lastwagenladungen Erde sind bewegt worden

Das Grundstück des künftigen Familienzentrums befindet sich auf dem ehemaligen Kasernengelände. Das Baugelände hat es in sich - im wahrsten Sinn des Wortes: Etwa zwei Drittel der 4675 Quadratmeter großen Fläche inklusive der bewaldeten Böschung am südlichen Rand wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeschüttet. Das hat das Bauamt der Stadt anhand von Luftbildern, Baugrunduntersuchung, Baggerschürfungen und der Kampfmittelvorsondierung herausgefunden. Das Ergebnis: Das aufgeschüttete Material kann keiner neuen Bebauung standhalten, es musste erst bis auf den Fels abgetragen werden.

Am 8. Juni begann das große Aufräumen. Das berichten Stefanie Kempf und Kai Heyd vom Fachdienst Hochbau sowie Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) bei einer Baustellenbesichtigung. Die Baufirma hat massive Steinblöcke, alte Betonplatten, Pflaster, Geröll, Teile ganzer Gebäudewände, Stacheldraht, Schutt, alte Geschosshülsen und Kriegsmunition beseitigt und entsorgt. Rund 500 Lkw-Ladungen Erde hat die Firma außerdem abgetragen.

Nach dem großen Graben in die Tiefe folgten die Befestigung des Baugrunds und der Fortschritt in umgekehrter Richtung in die Höhe. Offizieller Spatenstich für das neue Zentrum ist in wenigen Wochen. Wenn alles gut geht, wird das Familienzentrum binnen zwei Jahren bis zum Sommer 2022 fertig.

Die Stadt Marburg erhält für das neue Zentrum insgesamt 4,81 Millionen Euro vom Land Hessen. Die Förderung stammt aus dem Städtebauprogramm "Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt" und dem Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier".