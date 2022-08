Stadt Marburg ist familienfreundliche Arbeitgeberin

Staatssekretär Stefan Sauer verleiht im Biebricher Schloss 59 Gütesiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber". Marburgs Bürgermeisterin Nadine Bernshausen, Personal-Chefin Sandra Kuhnert sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Sabine Visosky-Becker nehmen die Auszeichnung stellvertretend entgegen. Foto: Paul Müller

MARBURG - Seit Jahren versucht die Marburger Stadtverwaltung, ihren Mitarbeitern den Spagat zwischen Arbeits- und Privatleben zu erleichtern. Dafür hat die Stadt nun als eine von zehn Kommunen in Hessen das Gütesiegel des Landes "Familienfreundliche Arbeitgeberin" erhalten. Bürgermeisterin Nadine Bernshausen (Grüne) hat es gemeinsam mit Personalchefin Sandra Kuhnert sowie der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Sabine Visosky-Becker im Biebricher Schloss entgegengenommen. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das Gütesiegel nun zum zweiten Mal erhalten", betonte Bürgermeisterin Bernshausen bei der Verleihung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei heute ein zentrales Kriterium dafür, bei wem die Menschen arbeiten wollen, sagt der Oberbürgermeister und Chef der Marburger Stadtverwaltung, Thomas Spies (SPD) in einer Pressemitteilung. Bereits seit 2014 zeichne das Land Hessen Dienststellen und Hochschulen mit dem Gütesiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber" aus, um im Wettbewerb um die besten Köpfe attraktiv zu bleiben. Das Gütesiegel trägt die Stadtverwaltung Marburg seit 2020. Seitdem hat die Verwaltung unter anderem das Angebot an Homeoffice-Plätzen ausgebaut und flexiblere Arbeitszeiten ermöglicht. Neu ist auch die Ferienbetreuung für Schulkinder von Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die in Kooperation mit freien Trägern geschaffen wurde. Für pflegende Mitarbeiter, die Rat und Unterstützung brauchen, steht die Pflegeberatung der Stadt zu Verfügung. Für die Zukunft ist unter anderem geplant, das Angebot von Homeoffice weiter auszubauen, das interne Beratungs- und Informationsangebot zu erweitern und regelmäßige Austauschmöglichkeiten für die Beschäftigten zu schaffen.