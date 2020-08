Stadt Marburg sagt Elisabethmarkt ab

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Am 10. und 11. Oktober sollte wieder der Marburger Elisabethmarkt stattfinden - jetzt erfolgt die Absage.

Geplant waren ein Regionalmarkt, ein Sozialmarkt an der Elisabethkirche, der Kuriositätenjahrmarkt am Marktplatz, ein buntes Programm am KFZ und das "Weidenhäuser Entenrennen" auf der Lahn. Auch die zeitgleich stattfindende Innenstadtkirmes von Familie Ahlendorf war vorbereitet. In normalen Jahren sind dann bis 25 000 Besucher täglich bei den Veranstaltungen.

Sicherheit der Besucher

wäre nicht zu gewährleisten

In diesem Jahr ist alles anders. Bedingt durch das aktuelle Pandemie-Geschehen können Stadtmarketing und Stadt Marburg bei dieser Veranstaltung die Sicherheit der Marktbesucher nicht gewährleisten, heißt es in einer am Mittwoch, 26. August, verschickten Pressemitteilung. Aus Verantwortung gegenüber der Stadtgesellschaft bei derzeit steigenden Covid19-Infektionszahlen wurde der Elisabethmarkt abgesagt. Somit entfällt auch geplante verkaufsoffene Sonntag.

"Wir sind sehr traurig, dass nach dem Marburger Frühling und unserem Maieinsingen nun auch unser drittes Stadtfest nicht stattfinden kann," erklärt der Vereinsvorsitzende Klaus Hövel. Aktuell sei die Entwicklung der Infektionszahlen im Herbst nicht absehbar, zugleich müsse das Stadtmarketing nun aber auch mit seinen Partnern in die verbindliche Endphase der Planungen gehen.

"So haben wir uns nach enger Abstimmung mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg gegen eine Durchführung entschieden", ergänzt Jan Röllmann, Geschäftsführer des Stadtmarketings.

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) betont: "Die Entscheidung, diese Veranstaltung abzusagen, ist sicher nicht leicht gefallen. Sie zeugt aber in hohem Maße vom Verantwortungsbewusstsein der Veranstalter. Das Risiko durch das Corona-Virus ist nach wie vor vorhanden, was die steigenden Fallzahlen im Moment eindrucksvoll unterstreichen."

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) fügt hinzu: "In Marburg halten wir solidarisch zusammen, auch und insbesondere, wenn es um den Schutz der Gesundheit geht. Es ist dennoch sehr schade, dass wir auf unsere lieb gewonnenen Feste aktuell verzichten müssen".