Stadtplaner hat keine Vision für Marburg

Unter anderem wurde aufgrund der Anregungen von Jan Gehl in Kopenhagen eine der größten zusammenhängenden Fußgängerzonen weltweit geschaffen. Gehls Credo war es stets, anstelle der ab den 60er-Jahren verwirklichten autogerechten Städte, die Menschen in den Vordergrund zu stellen. Auch nach Melbourne, Moskau und New York wurde der Stadtplaner unterdessen eingeladen. Und der Däne schaffte es, in diesen Weltstädten die Bürgermeister und Stadtverantwortlichen von seinen bahnbrechenden Ideen zu begeistern.