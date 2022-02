Stadtschrift verbindet Roman und Wissen

Das Marburg-800-Buch "1222" zum Stadtjubiläum ist jetzt für 12,22 Euro erhältlich. Foto: Sabine Preisler/Stadt Marburg

MARBURG - "Es war ein sonderbar helles Jahrhundert, denn die Welt war größer geworden im letzten." Was so beginnt, ist das Marburg-800-Buch "1222", zum 800. Stadtgeburtstag, halb historischer Roman, halb Wissensteil von Bestsellerautor Daniel Twardowski und reich gestaltet von Vitali Konstantinov.

Ab sofort ist die 320 Seiten starke, von der Universitätsstadt herausgegebene Stadtschrift als "Dreh-Buch" für 12,22 Euro zur Einstimmung auf das Marburger Stadtjubiläum erhältlich und verspricht einige Überraschungen. Denn Marburg im 13. Jahrhundert war eine große Baustelle, der Bauboom war "phänomenal", wie Marburg-800-Kurator Richard Laufner den Ausgangspunkt für das Buch erklärt. Elisabethkirche, Franziskanerkloster, Pfarrkirche, Fürstensaal, Dominikanerkloster und steinerne Brücke über die Lahn entstanden. Deutscher Orden, Dominikaner, die Landgrafen und die Bürgerschaft überboten einander mit Aufträgen. Viele der damals errichteten Gebäude prägen die Stadt bis heute.

Was steckte hinter dem Bauboom, wie erklärt er sich aus der Geschichte der Zeit? Den Antworten nähert sich "1222 - Das Dreh-Buch" auf besondere Weise. Denn wer nicht einfach "nur" den Roman zum 13. Jahrhundert lesen will, der kann das Buch auf den Kopf stellen und schon erschließen sich in anderer Leserichtung die passenden historischen Fakten.

Marburg schon damals Teil der globalisierten Welt? "Die Welt war heller geworden in den Köpfen. Denn die Menschen redeten über diese Dinge, hörten Lieder und Geschichten darüber, in ihrer eigenen Sprache - und nicht mehr nur das, was Priester und Mönche sie wissen lassen wollten aus alten lateinischen Büchern. Und was noch wichtiger war: Sie machten sich Gedanken", gibt Schriftsteller Twardowski alias Christoph Becker erste Einblicke ins Buch. Mit über 30 passenden Illustrationen soll sich ein weiterer künstlerischer Zugang zur Geschichte eröffnen.

Das Buch in der Reihe der Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur Band 115, ISBN 978-3-942487-17-7, gibt es im Buchhandel, beim Rathaus-Verlag, Markt 8, zweiter Stock, www.marburg. de/stadtschriften, pressestelle @marburg-stadt.de

Und noch etwas ist am Buchprojekt "1222" besonders: Erstmals wird es im Rathaus-Verlag im ersten Halbjahr 2022 in Zusammenarbeit mit der Marburger Blindenstudienanstalt auch als Hörbuch erscheinen. Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2022 vorgesehen. Ganz im Sinne der Beteiligung und Inklusion, so die Stadt.