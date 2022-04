Stadtspaziergang und Improtheater in Marburg

Wie werden die Menschen in Marburg in der Zukunft leben? Das "Fast Forward Theatre" geht dieser Frage im Rahmen des Stadtjubiläums "Marburg800" mit seinem Projekt "Im Laufe Die Zeit" auf den Grund. Foto: Fast Forward Theatre

MARBURG - Wie werden die Menschen in Marburg in der Zukunft leben? Das "Fast Forward Theatre" geht dieser Frage im Rahmen des Stadtjubiläums "Marburg800" mit seinem Projekt "Im Laufe Die Zeit" auf den Grund.

Gemeinsam mit den Teilnehmern eines Stadtspaziergangs entwerfen die Schauspieler mögliche Zukunftswelten durch improvisierte Storys und Theaterszenen. "Im Laufe Die Zeit" besteht aus 24 Terminen und startet in verschiedenen Stadtteilen. Dauer: 70 bis 80 Minuten. Eine Anmeldung unter der Adresse https://tinyurl.com/5zzhv84t ist erforderlich. Aktuelle Termine: Freitag, 29. April, 18.30 Uhr, Startpunkt: Bahnhof; Sonntag, 15. Mai, 18 Uhr, Startpunkt: Jugendherberge; Sonntag, 22. Mai, 16 Uhr, Startpunkt: Elisabethkirche; Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr, Startpunkt: Elisabethkirche; Freitag, 3. Juni, 18.30 Uhr, Startpunkt: Bahnhof. Preise: 3 Euro Reservierungsgebühr über Yesticket zuzüglich "Pay What You Want" bei der Veranstaltung selbst.

Weitere Infos: Martin Esters, Telefon 01 71-8 02 52 54, E-Mail mail@fast-forward-theatre.de.