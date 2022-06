Stadtwerke Marburg geben EEG-Entlastung weiter

Die Stromkunden der Stadtwerke Marburg zahlen ab Juli weniger. Grund ist der Wegfall der EEG-Umlage. Foto: Stadtwerke Marburg

MARBURG - Die Stadtwerke Marburg haben in einer Pressemitteilung versichert, dass sie den Wegfall der EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz) bei den Stromtarifen zum 1. Juli vollständig an ihre Kunden in sämtlichen Stromtarifen weitergeben werden. Derzeit beträgt die EEG-Umlage noch 4,43 Cent brutto pro Kilowattstunde. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden spare dadurch künftig jährlich gut 130 Euro, rechnen die Stadtwerke vor.

"Für uns ist selbstverständlich, dass wir den Vorteil weitergeben, so wie es der Gesetzgeber vorsieht. Unsere Kundinnen und Kunden müssen dafür nichts tun. Sie profitieren automatisch davon", verdeutlicht Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster. Die Entlastung werde auf der nächsten Stromrechnung entsprechend ausgewiesen. Der Zählerstand zum 30. Juni werde auf Basis des Gesamtjahresverbrauchs der nächsten Stromrechnung ermittelt. "Gerne können uns unsere Kundinnen und Kunden auch den Ablesewert zum genannten Stichtag übermitteln", informiert Christof Jacobi, Leiter des Stadtwerke-Kundenzentrums.

Weitere Informationen gibt es im Kundenzentrum Am Krekel von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr per Telefon unter 0 64 21-20 55 05 oder per E-Mail an

kundenzentrum@swmr.de.