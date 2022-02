Stadtwerke Marburg heben Preise für Strom und Gas an

Das Verwaltungsgebäude des Stadtwerke Marburg. Foto: Thorsten Richter

MARBURG - Zum 1. April passen die Stadtwerke Marburg ihre Preise für Strom und Gas in den Wahltarifen für Neukunden und in der Grundversorgung an.

Damit reagierten sie auf die rasanten Preissteigerungen an den Großhandelsmärkten sowie die zahlreichen Insolvenzen und Lieferstopps von Billiganbietern, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese hätten zu einem ungeplanten Kundenzuwachs geführt. Für langjährige Bestandskunden hingegen ändere sich nichts. "Wer bereits im Jahr 2021 bis zur Einführung der Neukundentarife 2022 Stadtwerke-Kunde im Wahltarif war, zahlt auch weiterhin den von den Stadtwerken garantierten Preis. Fast 80 Prozent der Stadtwerke-Kunden sind von der aktuellen Preisanpassung nicht betroffen", sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster.

Der Arbeitspreis für Kunden im Tarif "StromPremium 2022" steigt ab 1. April um 8 Cent (brutto) pro Kilowattstunde. Kunden zahlen damit 37,99 Cent (brutto) pro Kilowattstunde. Im Tarif "ErdgasPremium 2022" wird der Arbeitspreis um 3,64 Cent (brutto) pro Kilowattstunde erhöht und beträgt somit 12,20 Cent (brutto) pro Kilowattstunde. Der monatliche Grundpreis bleibt mit 11,84 Euro (brutto) in beiden Tarifen gleich.

Auch in der Grundversorgung passen die Stadtwerke ihre Preise an. "Durch die gesetzlich verpflichtende Aufnahme der neuen Kunden mussten die benötigten Mengen zu den aktuell sehr teuren Preisen zusätzlich bezogen werden", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster. Somit erhöht sich ab 1. April der Arbeitspreis im Grundversorgungs-Tarif "StromPlus" um 4,66 Cent (brutto) und beträgt somit 38,99 Cent (brutto) pro Kilowattstunde. Der Arbeitspreis im Tarif "ErdgasPlus" steigt um 2,16 Cent (brutto) auf dann 12,45 Cent (brutto) pro Kilowattstunde. In beiden Tarifen gilt auch weiterhin der monatliche Grundpreis von 11,84 Euro (brutto). Die Preisanpassung in der Grundversorgung für Strom und Gas betrifft rund 16,5 Prozent der Stadtwerke-Kundschaft.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass Kunden in der Grundversorgung im Zuge der Anpassung zum 1. April in die günstigeren Wahltarife 2022 für Strom und Gas wechseln können.