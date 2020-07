Stadtwerke Marburg kaufen ersten Elektrobus

Solch ein Elektro-Midi-Bus wird ab Februar 2021 in Marburgs Straßen unterwegs sein. Foto: Sarah Möller/ Stadtwerke Marburg

Marburg (red). Die Stadtwerke Marburg haben den ersten rein elektrisch betriebenen Bus bestellt und steigen damit in Kürze auch im Nahverkehrsbereich in die Elektromobilität ein. Der acht Meter lange Elektro-Midi-Bus des italienischen Herstellers "Rampini" soll vor allem auf den drei Linien 10, 16, und 20, welche durch die Fußgängerbereiche der Altstadt und zum Schloss führen, eingesetzt werden. "Wir wollen den Ausbau der Elektromobilität in Marburg weiter voranbringen. Mit dem Einsatz von Elektrobussen in unserer Flotte leisten wir hier unseren Beitrag", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster.

Bereits im Oktober 2019 hatte das kommunale Unternehmen einen Elektrobus des italienischen Herstellers zwei Tage lang im simulierten Linienbetrieb - also auf der echten Strecke ohne Fahrgäste - im Hinblick auf Energieverbrauch und Praktikabilität in Marburg getestet. "Das Modell hat bereits damals überzeugt. Mit diesem Elektro-Midi-Bus können wir die Fahrgäste zuverlässig zum Schloss und durch die Altstadt befördern - und das ganz ohne schädliche Emissionen vor Ort", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Müller. "Der Einsatz von umweltfreundlichen Elektrobussen im Marburger Nahverkehr ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität bis 2030", betont auch Oberbürgermeister Thomas Spies.

Rund 150 Kilometer Laufleistung

Der erste Bus wurde nun bestellt; mit der Lieferung rechnen die Stadtwerke im Januar 2021. Ab Februar soll der Bus dann im regulären Linienbetrieb eingesetzt werden. Die Stadtwerke planen den Kauf weiterer Busse dieses Typs.

Die Elektrobusse sollen die in die Jahre gekommenen Midi-Erdgas-Busse ersetzen. Ein Elektrobus dieses Typs kostet rund eine halbe Million Euro inklusive der dafür benötigten Ladesäule. Die Busse werden vom Land Hessen gefördert. Sie werden während der Standzeit an einer Ladesäule im Betriebshof mit bis zu 50 Kilowatt geladen. Es wird mit einer Ladezeit von drei bis vier Stunden gerechnet. Die Laufleistung beträgt einschließlich eingeschalteter Klimaanlage oder Heizung rund 150 Kilometer. Damit ist der Einsatz im regulären Linienbetrieb möglich. Die Busse erzeugen keine schädlichen Emissionen in Marburgs Straßenverkehr und sind mit einem Warngeräusch ausgestattet, welches sich automatisch zuschaltet, damit sie von Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden können.

Etwa 60 Prozent der gesamten Busflotte fährt mittlerweile mit Erdgas, das einen deutlich niedrigeren Schadstoffausstoß als herkömmliche Euro-6-Fahrzeuge aufweist.