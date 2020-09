Start der Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst ab Donnerstag

VOGELSBERGKREIS - Die Rodung im Dannenröder Forst soll am Donnerstag starten. Das teilt die Polizei am Mittwoch während einer Pressekonferenz in Gießen mit. Mit dem 1. Oktober endet die Vegetationsphase, das Fällen der Bäume ist damit möglich. Der Wald ist seit einem Jahr von Umweltaktivisten besetzt, die sich gegen den Weiterbau der A49 einsetzen. Die Polizei rechnet mit einer "komplexen und schwierigen Einsatzmaßnahme", sagte Pressesprecherin Silvia Frech. Neben Polizisten aus Hessen sollen auch weitere Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen werden. Die Beamten rechnen mit "einem wochenlangen Einsatz", bis die Baumhäuser und im Wald geschaffenen Strukturen geräumt sein könnten. Auch die Waldbesetzer aus einem der Walddörfer machen sich bereit für Donnerstag. Sie schreiben bei Twitter "Ab morgen rechnen wir mit der Räumung im #Herrenloswald." Unter den Ausbaugegnern befindet sich derzeit auch die Aktivistin Carola Rackete, die für den Erhalt des Waldes und einer andere Klimapolitik einsetzt.