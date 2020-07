Stefan Diefenbach-Trommer erhält "Marburger Leuchtfeuer"

Stefan Diefenbach-Trommer ist 1971 in München geboren und studierte in Leipzig Arabistik mit Nebenfach Verwaltungsrecht. Als Jugendlicher war er aktiv im Bund Deutscher Pfadfinder und in der Schülervertretung als Schulsprecher und Mitglied im Vorstand der Landesschülervertretung Hessen sowie in der Jungen Presse HessenIm Juli 2000 kam er für ein Redaktionsvolontariat nach Marburg. Er erhielt 2002 den Anerkennungspreis des Verbands Hessischer Zeitungsverleger (VHZV) für junge Journalisten2006 bis 2008 leitete er als Campaigner die Kampagne des Bündnisses "Bahn für Alle" gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn.

2008 startete er mit Jochen Stay und anderen die Anti-Atom-Organisation ".ausgestrahlt". Bis 2014 leitete er das Büro der Organisation und verantwortete unter anderem Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Seit 2014 arbeitet er für die Allianz "Rechtssicherheit für politische Willensbildung", einem Zusammenschluss von mehr als 175 Vereinen und Stiftungen.

Als Experte für Gemeinnützigkeitsrecht wurde er unter anderem zu Anhörungen in den Bundestag eingeladen. Seit 2016 ist er ehrenamtlich als Vertreter der geförderten Projekte Mitglied des Stiftungsrats der Bewegungsstiftung. Stefan Diefenbach-Trommer ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und engagiert sich beim Freundeskreis Marburg-Sfax.