Sternchen und Dickerchen brauchen liebe volle Pflege

Die Kaninchen Sternchen (links) und Dickerchen suchen besonders verantwortungsvolle Halter. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL - Sternchen ist ein freundliches, handzahmes und neugieriges Rex-Kaninchenmädchen mit einem tollen, samtweichen Fell. Zusammen mit ihrem Kumpel Dickerchen, einem braunen, kastrierten Widderkaninchen-Bock, wurde sie aus privaten Umständen im Marburger Kreistierheim abgegeben. Dort hoffen beide zusammen auf ein neues und artgerechtes Zuhause. Sternchen ist drei Jahre alt, Dickerchen vier Jahre alt und nicht ganz so vorwitzig wie seine Freundin, aber durchaus sehr an Kontakt zu Menschen interessiert. Das Tierheim sucht für die beiden Kaninchen ganz besondere Menschen, denn Dickerchen ist an E.C. (Enzephalitozoon cuniculi) erkrankt. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung des zentralen Nervensystems beim Kaninchen. Der Erreger (eine intrazellulär lebende Mikrosporidienart) befällt jedoch nicht nur das ZNS, sondern auch Nieren, Darm, Herz, Leber, Lunge, Milz und Augen. Betroffene Kaninchen scheiden die Erreger über Urin und Kot aus, sodass Partner beziehungsweise andere Tiere in der Gruppe sich über die Aufnahme von kontaminiertem Futter, die Gehegeeinrichtung oder Einstreu infizieren können. Es wird davon ausgegangen, dass 40 bis 60 Prozent aller Kaninchen Träger des Erregers sind, ohne dass jemals Symptome der Erkrankung auftreten. Die Erkrankung ist nicht heilbar und zeigt sich in unterschiedlichen Ausprägungen und Verläufen. Zu den Symptomen, die einzeln oder kombiniert auftreten können, gehören unter anderem Kopfschiefhaltung, Umfallen, Augenrollen, Teilnahmslosigkeit, verminderte Futteraufnahme und wiederkehrende Durchfälle, was eine zeit- und arbeitsintensive Pflege erfordern kann. Weitere Fragen zur Erkrankung und Pflege beantworten die Tierheimmitarbeiter gerne allen Interessierten. Das Tierheim sucht sehr motivierte, im Idealfall kaninchenerfahrene Halter, die bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen und Sternchen und Dickerchen ein stressfreies Leben mit gutem Futter und sorgsamer Pflege zu bieten. Um die Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, hat das Tierheim vorsorglich für Besucher geschlossen. Einzelne Termine zur Vermittlung eines Tieres können jedoch telefonisch unter der Nummer 0 64 21-4 67 92 oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden; das Büro ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.