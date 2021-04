Stiftung soll Heime übernehmen

Hubertus Jaeger (Vorstand der DGD-Stiftung/von links), Willi Feldkamp (Kuratoriumsvorsitzender der DGD-Stiftung), Claudia Fremder (Vorstand der DGD-Stiftung), Karlheinz Grebe (Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Herborn), Bodo Assmus (Geschäftsführer "Haus des Lebens" gGmbH) und Dieter Daub (Vize-Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Herborn) nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung vor der DGD Zentrale Marburg. Foto: Frank Kaiser

MARBURG/HERBORN - Der Evangelische Gemeinschaftsverband Herborn und der diakonische Klinikverbund DGD-Stiftung mit Sitz in Marburg führen seit Sommer 2020 Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit. Jetzt haben beide Träger eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das Ziel ist eine gesellschaftsrechtliche Integration des Sozialwerks "Haus des Lebens" gGmbH in die DGD-Stiftung zum 1. Januar 2022.

Bereits Ende 2018 hat der Evangelische Gemeinschaftsverband Herborn seinen Gemeinschafts- und Verkündigungsbereich mit Bibelkreisen und Gemeindearbeit im Zuge sinkender Mitgliederzahlen schweren Herzens eingestellt.

Sein weiterer Geschäftsbereich, das Sozialwerk "Haus des Lebens" umfasst drei Seniorenzentren in Herborn, Driedorf und am Aartalsee sowie eine besondere Wohnform für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen in Herborn. Diesen Geschäftsbereich mit 400 Mitarbeitenden möchte der Evangelische Gemeinschaftsverband abgeben.

Die DGD-Stiftung ist ein Verbund diakonischer Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen in Deutschland Krankenhäuser, Rehakliniken, Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Senioreneinrichtungen sowie zwei Pflegeschulen.

Zusammenschluss

am 1. Januar 2022

Insgesamt arbeiten mehr als 2500 Menschen für die Organisation. Die DGD-Stiftung ist Mitglied im Diakonischen Werk Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck. Sie gehört zur Diakonie Deutschland und zum "Gnadauer Gemeinschaftsverband".

Karlheinz Grebe, Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Herborn: "Wir haben mit der DGD-Stiftung einen Konsens darüber, dass die ,Haus des Lebens' gGmbH als Gesellschaft komplett erhalten bliebe. Unsere Einrichtungen würden unverändert weitergeführt und wir könnten als Sozialwerk durch die Einbindung in einen größeren Unternehmensverbund profitieren."

Hubertus Jaeger, kaufmännischer Vorstand der DGD-Stiftung: "In den kommenden Monaten werden wir die vertraglichen Grundlagen erarbeiten. Auch sollen die erforderlichen Beschlüsse gefasst werden, mit dem Ziel, den Zusammenschluss zum 1. Januar 2022 zu vollziehen."