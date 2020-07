Straße eingebrochen: Barfüßertor ist voll gesperrt

Jetzt teilen:

Marburg (red). Wegen eines Straßeneinbruchs muss das Barfüßertor in Höhe des Haspelgässchens (bei der Fußgängerampel) voll gesperrt werden. Eine mögliche Ursache dafür könnte eine Bruchstelle im Abflussrohr der Straße in der Marburger Oberstadt zum Hauptkanal sein. Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs (DBM) sind dabei, Rohre freizulegen, um den Schaden zu untersuchen und zu beheben.

Die Sperrung ist am Mittwoch eingerichtet worden und bleibt voraussichtlich bis Freitag, 31. Juli, bestehen.

Der Verkehr in die Oberstadt wird über die Wettergasse umgeleitet. Dazu muss die Oberstadt aus Richtung Wilhelmsplatz kommend über die Universitätsstraße, Biegenstraße, Deutschhausstraße umfahren werden, um dann bei der Ecke Elisabethkirche über Pilgrim-stein und Zwischenhausen in den Steinweg zu fahren.

Die Ordnungspolizei ist darüber informiert. Anlieger können bis zur Baustelle in die Straße Barfüßertor einfahren, eine Wendemöglichkeit gibt es nicht. Die Buslinie 10 in Richtung Schloss wird über die Universitätsstraße und den Wilhelmsplatz umgeleitet; die Haltestellen in der Oberstadt werden nicht angefahren.