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Donnerstag, 30.07.2020 - 08:00
3 min

Straßenbau bei Sarnau: B62 wird Ende August gesperrt

Der Bau der Umgehung von Münchhausen bis zum Lahntal sorgt aktuell für eine Großbaustelle bei Sarnau: Dort werden zwei neue Brücken gebaut, die Bahngleise werden um 30 Meter versetzt, und auch der Radweg bekommt eine neue Trasse.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Blick auf die Großbaustelle zwischen Sarnau und Goßfelden: Im Hintergrund sind die neuen Gleise der Bahnstrecke in Richtung Frankenberg erkennbar, die um einige Meter versetzt wurden. Daneben verläuft die Trasse der neuen Umgehungsstraße, die über die im Bau befindliche Brücke geführt wird. Unter der Brücke befindet sich die Bahnstrecke in Richtung Biedenkopf, parallel wird der Lahnradweg verlaufen. Foto: Mark Adel

Blick auf die Großbaustelle zwischen Sarnau und Goßfelden: Im Hintergrund sind die neuen Gleise der Bahnstrecke in Richtung Frankenberg erkennbar, die um einige Meter versetzt wurden. Daneben verläuft die Trasse der neuen Umgehungsstraße, die über die im Bau befindliche Brücke geführt wird. Unter der Brücke befindet sich die Bahnstrecke in Richtung Biedenkopf, parallel wird der Lahnradweg verlaufen. Foto: Mark Adel

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Fotos
Blick auf die Großbaustelle zwischen Sarnau und Goßfelden: Im Hintergrund sind die neuen Gleise der Bahnstrecke in Richtung Frankenberg erkennbar, die um einige Meter versetzt wurden. Daneben verläuft die Trasse der neuen Umgehungsstraße, die über die im Bau befindliche Brücke geführt wird. Unter der Brücke befindet sich die Bahnstrecke in Richtung Biedenkopf, parallel wird der Lahnradweg verlaufen. Foto: Mark Adel

Blick auf die Großbaustelle zwischen Sarnau und Goßfelden: Im Hintergrund sind die neuen Gleise der Bahnstrecke in Richtung Frankenberg erkennbar, die um einige Meter versetzt wurden. Daneben verläuft die Trasse der neuen Umgehungsstraße, die über die im Bau befindliche Brücke geführt wird. Unter der Brücke befindet sich die Bahnstrecke in Richtung Biedenkopf, parallel wird der Lahnradweg verlaufen. Foto: Mark Adel

Bernd Marquordt von Hessen Mobil an der Baustelle der neuen Umgehungsstraße. Bei Sarnau werden in den nächsten Wochen gewaltige Massen Erde bewegt. Foto: Mark Adel

Bernd Marquordt von Hessen Mobil an der Baustelle der neuen Umgehungsstraße. Bei Sarnau werden in den nächsten Wochen gewaltige Massen Erde bewegt. Foto: Mark Adel

Zwischen Sarnau und Göttingen wird in den kommenden Wochen mit dem Bau einer Brücke begonnen. Die neue Bundesstraße, deren Trasse im Hintergrund erkennbar ist, wird so über die Bahngleise geführt. Foto: Mark Adel

Zwischen Sarnau und Göttingen wird in den kommenden Wochen mit dem Bau einer Brücke begonnen. Die neue Bundesstraße, deren Trasse im Hintergrund erkennbar ist, wird so über die Bahngleise geführt. Foto: Mark Adel

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RADWEG

Im Bereich der Baustelle verläuft der viel befahrene LahnradwegEr ist bereits vor Wochen über einen an der Kläranlage vorbeiführenden Feldweg umgeleitet worden. Viele Radler ignorieren den neuen Verlauf bislang und fahren aus Gewohnheit oder weil es in Radwanderkarten eingezeichnet ist den bisherigen Weg.

Das kann spätestens ab Montag, 3. August, gefährlich werden: Dann wird der alte Radweg verstärkt von großen Lastwagen befahren, die Erde transportieren - für Radfahrer ist es dann auf dieser Strecke lebensgefährlich. Bernd Marquordt appelliert deshalb, die geänderte Streckenführung zu beachten.

Noch im Herbst kann dann der neue Radweg entlang der Bundesstraße genutzt werden. In Goßfelden stößt die Strecke wieder auf den bisherigen Radweg.

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