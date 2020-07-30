Straßenbau bei Sarnau: B62 wird Ende August gesperrt

Blick auf die Großbaustelle zwischen Sarnau und Goßfelden: Im Hintergrund sind die neuen Gleise der Bahnstrecke in Richtung Frankenberg erkennbar, die um einige Meter versetzt wurden. Daneben verläuft die Trasse der neuen Umgehungsstraße, die über die im Bau befindliche Brücke geführt wird. Unter der Brücke befindet sich die Bahnstrecke in Richtung Biedenkopf, parallel wird der Lahnradweg verlaufen. Foto: Mark Adel
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RADWEG
Im Bereich der Baustelle verläuft der viel befahrene
LahnradwegEr ist bereits vor Wochen über einen an der Kläranlage vorbeiführenden Feldweg umgeleitet worden. Viele Radler ignorieren den neuen Verlauf bislang und fahren aus Gewohnheit oder weil es in Radwanderkarten eingezeichnet ist den bisherigen Weg.
Das kann spätestens ab
Montag, 3. August, gefährlich werden: Dann wird der alte Radweg verstärkt von großen Lastwagen befahren, die Erde transportieren - für Radfahrer ist es dann auf dieser Strecke lebensgefährlich. Bernd Marquordt appelliert deshalb, die geänderte Streckenführung zu beachten.
Noch im
Herbst kann dann der neue Radweg entlang der Bundesstraße genutzt werden. In Goßfelden stößt die Strecke wieder auf den bisherigen Radweg.
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