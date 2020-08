Streit mit Kunden endet mit Festnahme

Jetzt teilen:

Marburg (red). Wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt die Marburger Polizei gegen einen "Brandschutzexperten". Der später vorübergehend festgenommene Tatverdächtige rief am Freitag, 31. Juli, um kurz vor 14 Uhr, selbst die Polizei an.

Er hatte nach eigenen Angaben mit einem Kunden einen Streit und erhielt im Verlauf einen Schlag. Der in Rheinland-Pfalz lebende 33 Jahre alte Mann beteuerte bis zuletzt, als selbstständiger Brandschutzbeauftragter seine Arbeit, Feuerlöscher in Gastronomie- und anderen Gewerbebetrieben aufzustellen und zu prüfen, regulär auszuführen und dabei TÜV-berechtigt und IHK geprüft zu sein. Gleichwohl schienen seine Angaben, sein Vorgehen, die Rechnungsführung, der Sachkundenachweis und die IHK-Urkunde bereits bei einer ersten Überprüfung fragwürdig. Wegen gleich gelagerter Fälle ist der Mann polizeilich bekannt. Die Beamten beschlagnahmten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg seine Unterlagen und Arbeitsmittel.