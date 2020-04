Streit um laute Musik eskaliert in Marburg

Nach einem Streit wegen lauter Musik nahe der Marburger Mensa am Erlenring sucht die Polizei nach dem Täter. Symbolfoto: Edgar Meistrell

Marburg (red). Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei, die sich am Dienstag, 28. April, um kurz vor 23 Uhr vor der Mensa am Erlenring ereignete und bittet um Hinweise von Zeugen. An dem beliebten Treffpunkt nahe der Lahn befanden sich mit entsprechendem Abstand zueinander mehrere Menschen. Eine Zweiergruppe fiel dabei durch die überlaute Musik auf, teilte die Polizei mit.

Ein Mann aus dieser Gruppe verletzte einen 54 Jahre alten Mann einer anderen Gruppe, der zuvor mehrfach um Reduzierung der Lautstärke gebeten hatte. Durch die Schläge und Tritte erlitt er eine Platzwunde an der Augenbraue. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Die Fahndung nach dem geflüchteten Täter blieb erfolglos. Es handelt sich nach Zeugenaussagen um einen Ausländer mit kurzen, schwarzen, zurück gegelten Haaren. Der Mann war schlank, hatte eine sportliche Figur, war zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Sein Begleiter, der ihn letztlich von weiteren Angriffen abhielt, war etwa gleich alt und gleich groß. Beide Männer trugen Basecaps. Wem sind diese Männer wegen der Musik ebenfalls aufgefallen? Wer kennt sie, kann sie näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen könnten? Polizei Marburg, Telefon 0 64 21/40 60.