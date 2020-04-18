Samstag, 18.04.2020 - 11:00
4 min
Studie in Marburg erforscht Trauerstörungen
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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KONTAKT
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt Progrid, das Therapien bei der Anhaltenden Trauerstörung vergleicht.
Neben der Psychotherapie-Ambulanz Marburg am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität sind die Verhaltenstherapie-Ambulanz der Goethe-Universität Frankfurt, das Universitätsklinikum Leipzig sowie als federführende Einrichtung die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt beteiligt.
Die Kosten für die Behandlung wird von den Krankenkassen bezahlt. Patienten müssen zwischen 18 und 75 Jahre alt sein. Weitere Auskünfte über E-Mail: judith.gonschor@staff.uni-marburg.de
Telefonische Anmeldung: 0 64 21- 28 23 65 7.
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