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Samstag, 18.04.2020 - 11:00
4 min

Studie in Marburg erforscht Trauerstörungen

Anhaltende Trauerstörung nennen Experten ein noch recht neues Krankheitsbild. In Marburg wird es erforscht. Die Psychologin Judith Gonschor erklärt, was sich dahinter verbirgt ...

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Trauer als Thema in der Kunst: Grossformatige Fotos der US-Künstlerin Anne Collier zeigen weinende Frauen. Foto: Stephan Wallocha

Trauer als Thema in der Kunst: Grossformatige Fotos der US-Künstlerin Anne Collier zeigen weinende Frauen. Foto: Stephan Wallocha

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Fotos
Trauer als Thema in der Kunst: Grossformatige Fotos der US-Künstlerin Anne Collier zeigen weinende Frauen. Foto: Stephan Wallocha

Trauer als Thema in der Kunst: Grossformatige Fotos der US-Künstlerin Anne Collier zeigen weinende Frauen. Foto: Stephan Wallocha

Forschungsprojekt: in Marburg: Psychologin Judith Gonschor hilft Menschen, die an einer Anhaltender Trauerstörung leiden. Foto: Regina Tauer

Forschungsprojekt: in Marburg: Psychologin Judith Gonschor hilft Menschen, die an einer Anhaltender Trauerstörung leiden. Foto: Regina Tauer

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KONTAKT

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt Progrid, das Therapien bei der Anhaltenden Trauerstörung vergleicht.

Neben der Psychotherapie-Ambulanz Marburg am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität sind die Verhaltenstherapie-Ambulanz der Goethe-Universität Frankfurt, das Universitätsklinikum Leipzig sowie als federführende Einrichtung die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt beteiligt.

Die Kosten für die Behandlung wird von den Krankenkassen bezahlt. Patienten müssen zwischen 18 und 75 Jahre alt sein. Weitere Auskünfte über E-Mail: judith.gonschor@staff.uni-marburg.de

Telefonische Anmeldung: 0 64 21- 28 23 65 7.

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