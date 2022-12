Suzi Quatro und "Mono Inc." spielen in Marburg

Die "Queen Of Rock" - Suzi Quatro spielt am 14. Juli auf der Schlossparkbühne bei den "Marburger Sommernächten 2023". Der Vorverkauf läuft. Foto: Tina K.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Nun stehen auch die beiden weiteren Acts der "Marburger Sommernächte 2023" fest, die vom 13. bis 16. Juli auf der Schlossparkbühne stattfinden werden. Neben Helge Schneider und Gregor Meyle kommen "Mono Inc." und Suzi Quatro. Ikone Suzi Quatro wird am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr rocken, die Hamburger Dark-Rockband "Mono Inc." wird am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr die Schlossparkbühne zum Beben bringen und hat dann die Songs ihres neuen Albums "Ravenblack" im Gepäck.

Tickets für alle Konzerte sind bereits bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.reservix.de, www.eventim.de und www.marburger-sommernachte.de erhältlich. Karten für Mono Inc kosten 52,95 Euro (inklusive Gebühren) im Vorverkauf. Karten für Suzi Quatro kosten ab 47 Euro (inklusive Gebühren) im Vorverkauf.