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Dienstag, 14.07.2020 - 11:35
3 min

Tafel Marburg: "Wir brauchen Geld von der Stadt"

"Die Not wird stetig größer": Die Marburger Tafel muss laut der Vereinsvorsitzenden Rita Vaupel während der Corona-Pandemie immer mehr Bedürftige versorgen. Es fehlt vor allem an Geld ...

Von Björn Wisker
Fiona Banhofer reicht einem Kunden im Zelt der Marburger Tafel in Cappel Lebensmittel über den Tisch. Foto: Thorsten Richter

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