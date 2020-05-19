Dienstag,
19.05.2020 - 17:05
2 min
Taucher kreuzen in Niederweimar den Lahntal-Radweg
Mit einem kuriosen "Schilderstreich" macht der Tauchsportclub Marburg am See Niederweimar auf sich aufmerksam. Radler sollen langsamer fahren.
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