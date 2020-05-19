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Dienstag, 19.05.2020 - 17:05
2 min

Taucher kreuzen in Niederweimar den Lahntal-Radweg

Mit einem kuriosen "Schilderstreich" macht der Tauchsportclub Marburg am See Niederweimar auf sich aufmerksam. Radler sollen langsamer fahren.

Von Ina Tannert
Am Radweg neben dem See in Niederweimar weisen seit Kurzem Schilder auf kreuzende Taucher hin. Foto: Ina Tannert

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Weimar-(lahn) Weimar Niederweimar
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