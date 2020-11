Telefonbetrüger scheitern in Marburg-Biedenkopf

Am Mittwoch, 11. November, haben Betrüger am Telefon mit verschiedenen Maschen Menschen in Mittelhessen angerufen - und versucht, diese abzuzocken. Die Polizei weiß von mindestens vier Anrufen im Landkreis Marburg Biedenkopf, jeweils zweien im Lahn-Dill-Kreis und in der Wetterau sowie einem weiteren in Gießen. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF/WETZLAR - Am Mittwoch, 11. November, haben Betrüger am Telefon mit verschiedenen Maschen Menschen in Mittelhessen angerufen - und versucht, diese abzuzocken. Die Polizei weiß von mindestens vier Anrufen im Landkreis Marburg Biedenkopf, jeweils zweien im Lahn-Dill-Kreis und in der Wetterau sowie einem weiteren in Gießen.

Der Telefonbetrug in Cappel scheiterte in letzter Minute an der Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin des bereits aufgesuchten Kreditinstituts, teilte Polizeisprecher Martin Ahlich mit. Hier ging es um 20 000 Euro. Die 79-Jährige hatte einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn erhalten.

In Wetzlar rafft eine Frau alles Bargeld zusammen

"Unter Tränen hatte er seine Verwicklung in einen tödlichen Verkehrsunfall geschildert und 20 000 Euro für die notwendige Kaution erbeten.

Mit dem gleichen schockierenden Anrufinhalt versuchten es sowohl Männer als auch Frauen am Telefon dann auch in Bauerbach, Hermershausen, Nanz-Willershausen und in Gießen", so Polizeisprecher Martin Ahlich. Aus den unterschiedlichen Gründen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und legten auf.

In Wetzlar hingegen hatten die Betrüger mehr Erfolg: Sie erbeuteten eine fünfstellige Summe. Die zwischen 12 und 13 Uhr angerufene 79 Jahre alte Frau glaubte, mit ihrer Enkelin zu sprechen und ihr beim angeblichen kurzfristigen Wohnungskauf in Gießen helfen zu können.

Die Frau raffte auf Bitten sämtliches daheim liegende Bargeld zusammen, steckte es in einen Umschlag und übergab es am Treffpunkt in der Gutleutstraße einer circa 40 Jahre alten und etwa 1,65 Meter großen Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren und Brille. Hierzu bittet die Kripo Wetzlar um Hinweise unter Telefon 0 64 41-91 80.

Polizeisprecher Martin Ahlich mahnt: "Egal welche Masche die Betrüger am Telefon benutzen - letztlich wollen die Anrufer immer für irgendwas Geld oder Wertgegenstände. Wer die Masche der Betrüger kennt, kann sich davor schützen, Opfer zu werden."