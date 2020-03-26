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Donnerstag, 26.03.2020 - 13:00
3 min

Theater in Zeiten von Corona: Video-Clips statt Bühne

Die Mitarbeiter des Hessischen Landestheaters in Marburg gehen kreativ mit der Corona-Krise um.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Das Theater ist der richtige Ort für den Perspektivenwechsel. Davon sind die Intendantinnen des Hessischen Landestheaters Marburg, Carola Unser (l.) und Eva Lange, überzeugt. Foto: Regina Tauer

Das Theater ist der richtige Ort für den Perspektivenwechsel. Davon sind die Intendantinnen des Hessischen Landestheaters Marburg, Carola Unser (l.) und Eva Lange, überzeugt. Foto: Regina Tauer

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Das Theater ist der richtige Ort für den Perspektivenwechsel. Davon sind die Intendantinnen des Hessischen Landestheaters Marburg, Carola Unser (l.) und Eva Lange, überzeugt. Foto: Regina Tauer

Das Theater ist der richtige Ort für den Perspektivenwechsel. Davon sind die Intendantinnen des Hessischen Landestheaters Marburg, Carola Unser (l.) und Eva Lange, überzeugt. Foto: Regina Tauer

Das Erwin-Piscator-Haus in Marburg ist die Hauptspielstätte des Hessischen Landestheaters. Foto: Georg Kronenberg, Stadt Marburg

Das Erwin-Piscator-Haus in Marburg ist die Hauptspielstätte des Hessischen Landestheaters. Foto: Georg Kronenberg, Stadt Marburg

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