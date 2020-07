Therapiehund "Ludwig" tritt Dienst auf den Lahnbergen an

Anke Rochelt (von links), Carsten Eggers und Michael Brumhard stellen den angehenden Therapiehund "Ludwig" vor. Fotos: Heiko Krause

MARBURG. "Ludwig" hat erst vor wenigen Tagen seine Ausbildung am Universitätsklinikum in Marburg begonnen und ist schon jetzt der Star in der Neurologie. Zukünftig soll der gut drei Monate alte Magyar-Vizsla-Welpe als Therapiehund Parkinson-Patienten unterstützen.

Frank Steibli, Pressesprecher des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM), erläutert, dass Ludwig der erste und einzige Therapiehund im Klinikum auf den Lahnbergen ist. Einen weiteren gebe es am Standort Marburg lediglich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Ortenberg

Laut Professor Carsten Eggers, stellvertretender Direktor der Klinik für Neurologie und Eigentümer des am 3. April geborenen Hundes, ist die Ausbildung auch international gesehen ein Pilotprojekt. "Es ist ein Puzzlestück in der Behandlung der Patienten, tiergestützte Therapie ist in unserem Bereich noch nicht verbreitet", erklärt er. "Es gibt noch keine Blaupause für die Ausbildung, wir wollen kleinschrittig erarbeiten, wie Hund und Patient zusammenkommen und welche Effekte wir erzielen können." Ausbilderin des jungen Hundes ist die Stadtallendorferin Anke Rochelt, Diplom-Pädagogin und Hundetrainerin, die aber betont, wie wichtig es sei, ein ganzes Team zu beteiligen - Neben Eggers gehören dazu auch Patienten und weitere an der Behandlung Beteiligte wie Physiotherapeutin Stella Ernstberger und Ergotherapeutin Denise Roth. "Hunde sind sehr soziale Lebewesen und Experten in der Kommunikation", sagt Rochelt. Ein Therapiehund müsse sich bei seiner Arbeit aber auch wohlfühlen, und darauf werde in der zwei Jahre dauernden und mit einer externen Prüfung abschließenden Ausbildung besonderer Wert gelegt.

Konkret soll "Ludwig" Patienten dabei unterstützen, die Feinmotorik zu trainieren. "Es geht um die gemeinsame Freude am Tun", sagt Roth - wenn der Patient beispielsweise Futterstücke verstecke, die "Ludwig" dann suchen könne.

Für eine bessere Körperhaltung, so Roth, könnte "Ludwig" zudem als Vorbild dienen. "Bei Parkinson-Patienten werden die Schritte oft kleiner", erläutert die Ergotherapeutin. Und da hier könnte das Gehen mit "Ludwig" helfen, sie wieder zu verlängern.

Noch steht der Hund am Anfang der Ausbildung

"Die Reaktion der Patienten ist durchweg positiv", hebt Eggers hervor, was Michael Brumhard, bei dem die Krankheit vor fünf Jahren diagnostiziert wurde, bestätigt. "Ich habe selbst einen Hund", berichtet er. Bisher habe er diesen eher mit dem Fahrrad geführt. "Aber Ludwig ist durchaus eine Anregung, in Zukunft als Gangtraining mehr spazieren zu gehen."

Trotz Patientenkontakt ist "Ludwig" nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht richtig im Einsatz, sondern am Anfang der Ausbildung. "Aber ich glaube, es wird etwas Großes", zeigt sich Ernstberger überzeugt.

Gefördert wird das Projekt von der US-amerikanischen Parkinson Foundation und privaten Spenden an den Förderverein Neurologie.