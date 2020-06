Tierheim Cappel: Amadeus ist eine Charakterkatze

Kater Amadeus hatte als Streuner kein einfaches Leben. Menschen müssen erst sein Vertrauen gewinnen. Foto: Birgit Schönig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CAPPEL (en). Amadeus kam als unkastrierter Fundkater aus Cölbe ins Marburger Kreistierheim. Der zirka vierjährige Kater war dort einige Zeit lang herumgestreunt und machte einen ungepflegten Eindruck.

Amadeus hat ein tolles cremerotes Fell, sieht allerdings etwas ramponiert aus. Augenscheinlich hat er viele Revierkämpfe ausgetragen, was Narben und auch große Kerben in seinen Ohren dokumentieren. Fremde Menschen beäugt Amadeus erst einmal misstrauisch. Vermutlich hatte er in seiner Zeit als Streuner nicht immer gute Erfahrungen gesammelt. Mit Leckerchen kann man jedoch sein Wohlwollen gewinnen.

Nachdem das Eis etwas gebrochen ist, lässt sich Amadeus auch gerne streicheln. Er scheint sich nach Schmuseeinheiten und Aufmerksamkeit zu sehnen. Bei schnellen, hektischen Bewegungen geht Amadeus jedoch ins Abwehrverhalten und kann dann schon mal austeilen.

Fotos Kater Amadeus hatte als Streuner kein einfaches Leben. Menschen müssen erst sein Vertrauen gewinnen. Foto: Birgit Schönig Kater Amadeus hatte als Streuner kein einfaches Leben. Menschen müssen erst sein Vertrauen gewinnen und dürfen anfangs nicht zu viel erwarten. Foto: Birgit Schönig 2

Das Tierheim wünscht sich für den Charakterkater unbedingt geduldige, ruhige Menschen, die ihn erst mal ankommen lassen und nicht zu schnell zu viel verlangen.

Amadeus leidet unter einer Immunschwächekrankheit

Amadeus wurde positiv auf die Immunschwächeerkrankung FIV, auch als "Katzen-Aids" bekannt. Durch das geschwächte Immunsystem kann es dazu kommen, dass die Katze ab einem bestimmten Punkt Infekte nicht mehr abwehren kann und es unter Umständen vermehrt zu Schnupfenerkrankungen oder Zahnfleischentzündungen kommt. FIV ist nicht auf Menschen oder andere Tierarten übertragbar, sondern nur unter Umständen etwa durch muskeltiefen Biss auf andere Katzen (nicht durch Tröpfcheninfektion). Im richtigen Zuhause könnte Amadeus sich auch als Familienkater wohlfühlen.