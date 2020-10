Tierheim Cappel: Carlo braucht geduldige Menschen

Carlo ist ein neunjähriger Deutsch Drahthaar-Rüde, der vor allem viel Aufmerksamkeit braucht. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Der neunjährige Deutsch Drahthaar-Rüde Carlo kam ursprünglich über den Tierschutz aus Bulgarien nach Deutschland. Er hat ein vermutlich hartes Leben hinter sich, was sich auch an seinen Zähnen zeigt. Denn sie sind größtenteils nicht mehr vorhanden oder nur noch Ruinen.

Der anhängliche und verschmuste Kerl kam in eine Familie, wurde jedoch bald weitergereicht. Aber auch in seiner zweiten Familie durfte er nicht bleiben. Er wurde im Marburger Kreistierheim abgegeben, weil er trotz Training große Probleme mit dem Alleinebleiben zu Hause hatte. Im Haus benimmt der hübsche, sensible Carlo sich generell ruhig und stubenrein. Er bindet sich schnell und eng an seine Bezugspersonen, genießt Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten sehr.

Carlo versteht sich in der Regel gut mit anderen Hunden. Er eignet sich wunderbar für kleine und große Ausflüge in die Natur und geht dabei entspannt und vorbildlich an der Leine. Carlo zeigt aber auch rassebedingt etwas Jagdtrieb.

Das Tierheim wünscht sich für ihn geduldige Menschen, die ihn richtig ankommen lassen, sich aber auch dessen bewusst sind, dass es viel Arbeit machen wird, Carlo ein entspanntes Alleinebleiben beizubringen. Carlo braucht unbedingt ein Zuhause, in dem er viel mit dabei sein und vielleicht auch mit zur Arbeit kommen darf.

Wer sich für Carlo interessiert, kann ihn im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen.