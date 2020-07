Tierheim Cappel sucht ein Zuhause für Degu-Dame Cheeky

Degu-Dame Cheeky ist handzahm, menschenbezogen und hört sogar auf ihren Namen. Sie braucht aber vor allem ihre Artgenossen und sucht daher dringend ein neues, passendes Zuhause. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Cheeky heißt ein niedliches Degu-Weibchen, das wegen eines Umzugs im Marburger Kreistierheim abgegeben wurde. Cheeky wurde im Juli 2016 geboren und ist eine absolut tolle Vertreterin ihrer Art: Sie ist handzahm, menschenbezogen und hört sogar auf ihren Namen.

Die kleine Degu-Dame ist fit und gesund. Sie sollte in eine passende Gruppe von Artgenossen ziehen, in der entweder nur Weibchen vorhanden sind oder wo sich die kastrierten Männchen zumindest in der Unterzahl befinden. Das Tierheim wünscht sich für die nette Cheeky ein verantwortungsvolles, liebevolles Zuhause, in dem man ihr einen schönen Lebensabend bietet. Degus brauchen viel Platz und jede Menge Beschäftigungsmöglichkeiten: Sie wollen hüpfen, springen, klettern, laufen und sich auch mal verstecken können.

Die Tierchen schätzen unter anderem eine Sandbadewanne, eine Heuraufe und allerlei Spielzeug aus Steinen und Ästen - sind aber keine Schmuseobjekte und daher für jüngere, tierunerfahrene Kinder nicht geeignet. Außerdem machen Degus auch nachts gerne mal Lärm.

Wer sich für die süße Cheeky interessiert, kann sie im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen. Einzelne Termine zur Vermittlung eines Tieres können telefonisch unter der Nummer 0 64 21-4 67 92 oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden.