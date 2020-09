Tierheim Marburg-Cappel: Luke ist ein Energiebündel

Mischlingsrüde Luke sucht ein Zuhause bei sportlichen Menschen, die viel Hundeerfahrung mitbringen. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Mischlingsrüde Luke wurde wegen Überforderung im Marburger Kreistierheim abgegeben.

Luke wurde 2017 geboren und ist ein wahres Energiebündel. Der junge kastrierte Rüde ist überdies verschmust und sehr anhänglich. Bei fremden Menschen zeigt er sich zwar anfangs vorsichtig, taut aber schnell auf. Zurzeit verhält sich Luke bei Hundebegegnungen noch unsicher und aggressiv an der Leine. Überdies neigt er in diesen Situationen zu Übersprunghandlungen, die sich gegen die Person am anderen Ende der Leine richten, wenn diese ihn zu korrigieren versucht.

Im Tierheim wird daher vorbeugend mit Maulkorb Gassi gegangen. Denn Luke soll lernen, andere Hunde zu ignorieren, seinem Menschen die Führung zu überlassen und korrigierende Maßnahmen zuzulassen. Luke ist sehr intelligent und bringt viel Potenzial mit.

Das Tierheim sucht für ihn unbedingt hundeerfahrene, aber auch sportliche Menschen, die Freude daran haben, sich mit ihm zu beschäftigen und mit ihm zusammen aktiv zu sein. So hat Luke große Freude am Joggen. Dies kann noch ausgebaut werden mit Hundesport wie Longieren, Fährtentraining oder Ähnlichem, um ihn auch mental auszulasten. Zuhause sollte Luke trainieren, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Eine gute Hundeschule wird empfohlen. Luke ist als Zweithund eher nicht geeignet, Katzen und kleine Kinder sollten ebenfalls nicht in seinem neuen Zuhause leben.