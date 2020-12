Tierheim Marburg: Charlin will toben und spielen

Die dreijährige Hündin Charlin sucht aktive Menschen, die Spaß daran haben, mit ihr zu arbeiten. Foto: Birgit Schönig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CAPPEL (EN)/CHARLIN IST EINE FREUNDLICHE UND AUFGESCHLOSSENE MISCHLINGSHÜNDIN, DIE AUFGRUND VON ÜBERFORDERUNG IM MARBURGER KREISTIERHEIM ABGEGEBEN WURDE/DIE DREIJÄHRIGE CHARLIN IST AKTIV, SELBSTBEWUSST UND LIEBT ES, GEMEINSAM MIT IHREN MENSCHEN E - MARBURG-CAPPEL (en). Charlin ist eine freundliche und aufgeschlossene Mischlingshündin, die aufgrund von Überforderung im Marburger Kreistierheim abgegeben wurde.

Die dreijährige Charlin ist aktiv, selbstbewusst und liebt es, gemeinsam mit ihren Menschen etwas zu unternehmen und sich auszutoben. Sie ist zudem verschmust und sehr anhänglich. Charlin ist aber kein Familienanfängerhund, weil sie sich durchaus mal respektlos und unerzogen verhalten kann. So springt sie noch an Menschen hoch oder reitet anderen Hunden auf. Draußen konzentriert sie sich zurzeit noch etwas wenig auf ihren Menschen, an der Leinenführigkeit muss daher gearbeitet werden. Obwohl sie mit anderen Hunden generell gut verträglich ist, kann Charlin auch richtig eifersüchtig sein und sollte daher eher Einzelhund bleiben.

Das Tierheim wünscht sich für Charlin ein Zuhause mit Hundeerfahrung und aktiven Menschen, die Spaß daran haben, viel mit ihr zu unternehmen und mit ihr zu arbeiten. Die junge Hündin braucht klare Strukturen und sollte auf konsequente Führung vertrauen können.

Wer sich für Charlin interessiert, kann sie im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen.