Tödlicher Unfall am Bahnhof Niederweimar

Ein tödlicher Unfall hat sich am Bahnhof Niederweimar ereignet.

NIEDERWEIMAR - Ein 22 Jahre alte Frau ist am Montag gegen 19.30 Uhr am Bahnhof Niederweimar von einem Zug erfasst worden und an ihren Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe die Frau verbotenerweise die Gleise überqueren wollen. Als sie an einer stehenden Bahn vorbei gehen wollte, habe sie nach Informationen der Polizei einen herannahenden Zug nicht bemerkt. Bei der Kollision sei die 22-Jährige tödlich verletzt worden.

Stand 21.20 Uhr war die Bahnstrecke laut Polizei noch gesperrt.