Toter bei Wohnungsbrand in Marburg

Bei einem Brand in einem zur Vitos-Klinik gehörenden Gebäude hat ein Mann sein Leben verloren. Die Ermittlungen laufen. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Bei einem Wohnungsbrand in Marburg ist am späten Dienstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Bei dem Brand in einem zur Vitos-Klinik gehörenden Gebäude hatten die Rettungskräfte einen Mann aus der brennenden Wohnung nur noch tot bergen können. Der Sachschaden liege nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Eine Nachbarin hatte gegen 22 Uhr einen Alarm gehört, den Brandgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Das Gebäude sei, so die Polizei weiter, nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarin blieb unverletzt und wurde in einem anderen Teil des Krankenhauses untergebracht.

Lesen Sie auch: Notfallseelsorger: Die Hilflosigkeit der Menschen nimmt zu

Die Brandursache stehe bislang, so die Polizei, noch nicht fest. Erste Ermittlungen hatten keine Hinweise auf eine Einwirkung von außen ergeben. Erst nach einer Obduktion und weiteren Ermittlungen könne man Angaben zur Identifizierung und Feststellung der Todesursache machen.