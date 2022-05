Traumhafte Aussichten in und auf Marburg

Der neue Stadtwanderweg „Marburger Ausblicke“ führt am Schloss, der Elisabethkirche, der Augustenruhe und dem Behring-Mausoleum entlang. Er präsentiert die schönsten Aussichtspunkte und Weitblicke in Marburg. (Foto: Georg Kronenberg)

MARBURG - (red). Marburg hat einen neuen Stadtwanderweg mit dem Titel „Marburger Ausblicke“. Der Name des Weges sei Programm, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt: Die Route, die am Schloss, der Elisabethkirche, der Augustenruhe und dem Behring-Mausoleum entlangführe, präsentiere die schönsten Aussichtspunkte und Weitblicke in Marburg.

Der Stadtwanderweg kombiniere historische und naturräumliche Sehenswürdigkeiten auf rund zehn Kilometern und mache die außergewöhnliche Lage Marburgs wortwörtlich sichtbar, sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) bei der Eröffnung der Route. Armin Feulner von der Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH berichtete von der Zusammenarbeit mit den Fachdiensten der Stadt Marburg und dem Deutschen Wanderinstitut wie auch mit den Waldbesitzern bei der Konzeption und Umsetzung der Tour „Marburger Ausblicke“.

Der zertifizierte Premium-Stadtwanderweg ist nun Bestandteil des Wandermärchens Burgwald-Ederbergland. Teilweise verläuft er auf dem Lahnwanderweg.

Informationen gibt es auf www.marburg-tourismus.de/ wandern, in den Tourist-Informationen im Erwin-Piscator-Haus, Biegenstraße 15 und in der Wettergasse 6, Telefon 0 64 21-9 91 20 sowie per Post.