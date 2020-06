Trockenheit macht Bauern im Hinterland auch 2020 Probleme

Nicht einmal kniehoch steht die Wintergerste auf manchen Feldern im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Getreide hatte 2020 schlechte Startbedingungen, weil im April und Mai der Regen fehlte, sagt Kreislandwirt Frank Staubitz. In diesen für den Ertrag so entscheidenden Monaten mangelte es an Niederschlag. Foto: Regina Tauer