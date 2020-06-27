Samstag, 27.06.2020 - 05:30
4 min
Trockenheit macht Bauern im Hinterland auch 2020 Probleme
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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