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Samstag, 27.06.2020 - 05:30
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Trockenheit macht Bauern im Hinterland auch 2020 Probleme

Kreislandwirt Frank Staubitz sieht bei der Ernte 2020 wegen der Trockenheit gerade in Marburg-Biedenkopf Probleme. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Nicht einmal kniehoch steht die Wintergerste auf manchen Feldern im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Getreide hatte 2020 schlechte Startbedingungen, weil im April und Mai der Regen fehlte, sagt Kreislandwirt Frank Staubitz. In diesen für den Ertrag so entscheidenden Monaten mangelte es an Niederschlag. Foto: Regina Tauer

Nicht einmal kniehoch steht die Wintergerste auf manchen Feldern im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Getreide hatte 2020 schlechte Startbedingungen, weil im April und Mai der Regen fehlte, sagt Kreislandwirt Frank Staubitz. In diesen für den Ertrag so entscheidenden Monaten mangelte es an Niederschlag. Foto: Regina Tauer

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Nicht einmal kniehoch steht die Wintergerste auf manchen Feldern im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Getreide hatte 2020 schlechte Startbedingungen, weil im April und Mai der Regen fehlte, sagt Kreislandwirt Frank Staubitz. In diesen für den Ertrag so entscheidenden Monaten mangelte es an Niederschlag. Foto: Regina Tauer

Nicht einmal kniehoch steht die Wintergerste auf manchen Feldern im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Getreide hatte 2020 schlechte Startbedingungen, weil im April und Mai der Regen fehlte, sagt Kreislandwirt Frank Staubitz. In diesen für den Ertrag so entscheidenden Monaten mangelte es an Niederschlag. Foto: Regina Tauer

Mit der Qualität des Weizens im Lahntal ist Kreislandwirt Frank Staubitz zufrieden. Foto: Regina Tauer

Mit der Qualität des Weizens im Lahntal ist Kreislandwirt Frank Staubitz zufrieden. Foto: Regina Tauer

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