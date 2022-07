UKGM Marburg: Valentin Leonardo ist Baby Nummer 1000

Kristian Robert Pahl und Nina Ruhl mit Valentin Leonardo und Dr. Markus Felgentreff, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Universitätsklinikum Marburg. Foto: UKGM Marburg

MARBURG - Das Universitätsklinikum Marburg meldet die 1000. Geburt des Jahres. Am 4. Juli um 17.02 Uhr sei der kleine Valentin Leonardo zur Welt gekommen. Für die stolzen Eltern Nina Ruhl und Kristian Robert Pahl sei es das erste Kind. Bei der Geburt wog Valentin Leonardo 3315 Gramm.

"Im Gegensatz zu der leicht rückläufigen Geburtenanzahl in diesem Jahr in Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr bleibt die Geburtenanzahl am Universitätsklinikum Marburg auch in diesem Jahr weiterhin stabil", schreibt das Universitätsklinikum am Standort Marburg dazu in einer Pressemitteilung.