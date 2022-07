UKGM-Projekte: Was wurde bereits realisiert und was nicht?

Muss laut Zukunftsvereinbarung von 2017 bis 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein: die Baustelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Ortenberg. Foto: Thorsten Richter

MARBURG - Im Streit um eine neue Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Rhön-Klinikum AG geht es hauptsächlich um Geld in Form von Zuschüssen zu Investitionen in die beiden Standorte des Universitätsklinikums Gießen-Marburg. Was aber ist mit den früher verabredeten Investitionen? Hat das Rhön-Klinikum seine Verpflichtungen erfüllt?

Bauten müssen auch ohne Zukunftspapier fertig werden

Volker Schmidt vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst erklärt, dass über die Investitionsvereinbarungen Vertraulichkeit vereinbart wurde. Diese Investitionsverpflichtungen seien in einer "Gemeinsamen Vereinbarung", einer Absichtserklärung vom 28. Januar 2013, aktualisiert wieder aufgenommen. Mit den als dringlich bezeichneten Bauten sollte noch 2013 begonnen werden. Dies waren:

GEBURTSFEHLER BEI DER PRIVATISIERUNG .In ihrer Stellungnahme vom 28. Juni gingen die Klinikdirektoren am UKGM auf die Entwicklung ein. Demzufolge begann das Dilemma der Unikliniken in Gießen und Marburg bereits in den 1990er-Jahren, als Landespolitiker davon ausgingen, dass Hessen zu viele Mediziner ausbilde und deswegen eine der drei Unikliniken zu schließen sei. Daraus resultierte eine "dramatische Reduktion jeglicher Investitionsmittel insbesondere für den Standort Gießen". .Die im Jahre 2006 erfolgte Privatisierung hatte zwei Geburtsfehler mit drastischen Folgen. Zum einen verzichtete die Rhön-Klinikum AG für einen nicht klar definierten Zeitraum auf die übliche Investitionsförderung durch das Land, zum anderen bestand der Ersatz darin, "von der Rhön-Klinikum AG rückzahl- und zinspflichtige Kredite zu erhalten". Der Betrieb eines Uniklinikums sei ohne Investitionsmittel des Landes nicht möglich. Mit der Übernahme von Rhön durch Asklepios stoppten unmittelbar laufende Investitionsprojekte und auch Bauprojekte, zu denen sich die Rhön-Klinikum AG teilweise verpflichtet hatte. Investitionen aus Eigenmitteln .Die Privatisierung schuf die Basis für Investitionen von 730 Millionen Euro. Nina Knauer bestätigt, dass die Investitionen nahezu vollständig aus Eigenmitteln finanziert wurden. Diese Eigenmittel sind entweder erwirtschaftete Überschüsse oder Eigen- und Fremdkapital, für das der Eigentümer bürgt und das von zukünftigen Überschüssen bedient wird. Dies sei bei großen Investitionen in Krankenhäusern meistens die betriebswirtschaftlich beste Lösung. Seit der Privatisierung befreite sich das UKGM aus der Verlustzone und erwirtschaftete Überschüsse für Investitionen. Auch zukünftig sollen alle Überschüsse am UKGM reinvestiert werden. Komme auch das Land Hessen seinen Verpflichtungen nach, stelle diese "Innenfinanzierung" einen zusätzlichen Vorteil für das UKGM dar.

- der Bau einer neuen Klinik für Erwachsenenpsychiatrie in Gießen und einer in Marburg,

- der Bau einer neuen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg,

- Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen am ersten Bauabschnitt des Universitätsklinikums Marburg.

Davon wurde laut Schmidt lediglich die Erwachsenenpsychiatrie in Gießen realisiert. In der Zukunftsvereinbarung 2017 wurden die drei anderen Zusagen durch Projekte ersetzt, die das UKGM bis zum 31. Dezember 2024 realisieren sollte. Diese sind:

- Sanierung beziehungsweise Bau der Klinik für Psychiatrie in Marburg,

- Modernisierung des Zentral-OPs und der Intensivstationen im ersten Bauabschnitt in Marburg als Ersatz für die Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen,

- Sanierung beziehungsweise Bau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg,

- Erweiterung der Kinderherzklinik in Gießen und des neuen Klinikums in Gießen.

Von diesen Vorhaben stehe der Bau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg kurz vor der Fertigstellung. Im Zentral-OP sei lediglich ein neuer Umkleide- und Sanitärbereich eingebaut worden. Von vier Intensivstationen (ehemals I 2, I 3, I 4 und I 5) sind I 2 und I 3 unter Integration der Intensivstation 8 modernisiert und in Betrieb. Die Intensivstation I 1 wurde interimsweise als Corona-Isolierstation genutzt. Die anderen Projekte sind noch nicht begonnen.

An der Pflicht zum Fertigstellen dieser Bauten ändert sich laut Pressesprecher Schmidt durch die Kündigung des Zukunftspapiers nichts. Werden sie nicht fertiggestellt, habe dies erhebliche negative finanzielle Folgen für die Rhön-Klinikum AG.

Rhön sieht Land Hessen erheblich entlastet

Auf diese Verpflichtungen geht Nina Knauer von der Unternehmenskommunikation der Rhön-Klinikum AG in ihrer Antwort auf eine Anfrage nicht ein. Sie verweist auf die Verpflichtung des Unternehmens in den Übernahmeverhandlungen, "klar definierte Investitionen in Höhe von 367 Millionen Euro einzubringen". Das Geld sollte für medizinische Geräte und Gebäude aufgewandt werden.

Durch diese Vereinbarung sei das Land Hessen finanziell erheblich entlastet. Der Investitionsstau soll rund 300 Millionen Euro betragen haben, die das Land für das wirtschaftlich angeschlagene Klinikum nicht aufbringen wollte.

Laut Nina Knauer hat die Rhön-Klinikum AG ihr Investitionsversprechen nicht nur gehalten, sondern in den Jahren von 2006 bis 2021 insgesamt mehr als 730 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie ursprünglich vereinbart in das UKGM investiert. Als wichtigste Investitionen zählt sie die neuen Bauten in Gießen mit der Kinderklinik und auf den Lahnbergen sowie das Ionenstrahl-Therapiezentrum in Marburg auf.

Alle 2006 vereinbarten Investitionsmaßnahmen seien somit "in vollem Umfang erfüllt" und "anders als wiederholt öffentlich falsch dargestellt, hat die Rhön-Klinikum AG zu keinem Zeitpunkt dauerhaft auf Investitionsfördermittel des Landes verzichtet", betont Nina Knauer.