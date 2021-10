UKGM zahlt erstmals "Kopfprämie"

Alfred Ritterpusch berichtet, er habe seine 88 Jahre alte Mutter, die am Ortenberg stationär behandelt wird, zu einem Termin in die Radiologie auf den Lahnbergen gebracht. Um 10 Uhr sollte sie ihre Untersuchung bekommen. Dass es auch in der Radiologie personelle Engpässe gibt, ist bereits bekannt. Doch die Untersuchung von Ritterpuschs Mutter war erst um 15 Uhr beendet - nach fünf Stunden Wartezeit.

"Dann sollte sie auf den Abholdienst warten", so Ritterpusch. Man habe seine Mutter in ein kleines Zimmer gesetzt - "Daraufhin erwähnte meine Mutter, dass die Tür bitte offen bleiben soll - sie hat nämlich Platzangst." Erst nach der mehrmaligen eindringlichen Bitte, die Tür offen zu lassen, "schaltete sich ein Mitarbeiter der Security ein, danach blieb die Türe auf", so Alfred Ritterpusch.

Er rief gegen 17 Uhr auf der Station am Ortenberg an und erfuhr, dass seine Mutter noch nicht da sei. Um 19.30 Uhr habe er sich schließlich dann ins Auto gesetzt,um die Mutter auf den Lahnbergen abzuholen und zum Ortenberg zu fahren. Für Ritterpusch steht fest: "Man kann eine 88-jährige Patientin nicht ohne Begleitung ins UKGM schicken." Er habe bereits die Beschwerdestelle am UKGM und auch den Leiter am Ortenberg, Professor Tilo Kircher, informiert.