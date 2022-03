Ukrainehilfe Marburg öffnet am Stadtbüro

In der zentralen Anlaufstelle der Ukrainehilfe am Stadtbüro arbeiten Mitarbeiter von Stadtbüro, Ausländerbehörde und Sozialamt Hand in Hand. Foto: Freya Altmüller/Stadt Marburg

MARBURG - Die Ukrainehilfe der Stadt Marburg ist am Montag vor das Stadtbüro in der Frauenbergstraße 35 gezogen. In der zentralen Anlaufstelle für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine arbeiten Ausländerbehörde, Stadtbüro und Sozialamt an einer Stelle zusammen. Anmeldung, Registrierung, Geld und Unterkunft - im Container-Büro auf dem Stadtbüro-Parkplatz gibt es die Leistungen von drei Ämtern gebündelt an einem Ort.

"Wie schon im Georg-Gaßmann-Stadion haben wir in der Ukrainehilfe auch am neuen Standort alle Leistungen für die Kriegsgeflüchteten in Marburg wieder zentral zusammengefasst", sagt Oberbürgermeister Thomas Spies.

Denn: Wer aus dem Krieg in der Ukraine in einer Stadt in Deutschland ankommt, muss zum Stadtbüro für die Anmeldebestätigung, zur Ausländerbehörde für die Registrierung und dann mit beiden Papieren zum Sozialamt für finanzielle Unterstützung und bei Bedarf für eine Unterkunft. Auch wer arbeiten will, muss zumindest bei zwei der drei Ämter Termine ausmachen und dort die notwendigen Bescheinigungen einholen.

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr (Nachmittagstermine sind geplant). Persönliche Vorsprachen sind ohne Anmeldung möglich, mit Maskenpflicht und 3G-Regel. Eine Teststation gibt es vor Ort. Die Ukrainehilfe ist außerdem erreichbar unter Telefon 0 64 21-2 01 40 00 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr) und per E-Mail an

ukrainehilfe@marburg-stadt.de.

Anträge und Formulare für den Besuch in der Ukrainehilfe stehen auf der Seite der städtischen Homepage zum Download bereit: www.

marburg.de/ukrainehilfe

Die Stadt bittet alle ukrainischen Staatsangehörigen, die die Möglichkeit haben, die Formulare ausgefüllt zur Ukrainehilfe mitzubringen, um die Abläufe zu beschleunigen.