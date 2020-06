Umfrage bei rund 1000 Eltern: Zwiespältiges Bild des digitalen Lernens

An der Studie "Qualität von Homeschooling" haben bis Ende Mai 852 Mütter und 148 Väter aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen.

75 Prozent der Befragten gaben als höchsten Schulabschluss das (Fach-)Abitur an. Damit verfügt die Stichprobe über ein weit höheres Bildungsniveau als die durchschnittliche Bevölkerung. "Für eine sozial positiv verzerrte Stichprobe spricht auch, dass 90 Prozent der Eltern angeben, dass ihre Kinder ein eigenes Zimmer besitzen, 89 Prozent angeben, dass ihrem Kind für die häusliche Beschulung ein eigenes Tablet oder ein eigener Computer zur Verfügung steht", schreiben die Autorinnen. Bis auf wenige Ausnahmen (zwölf Teilnehmer) besitzen alle Familien mindestens einen Laptop oder einen Computer. Fast alle Familien verfügen über ein eigenes WLAN (97,3 Prozent). Somit waren in der überwiegenden Mehrheit der Familien die technischen Voraussetzungen gegeben, die eine häusliche Beschulung durch Lehrkräfte an die Familien stellt.

435 der beurteilten Kinder besuchten die Grundschule, 505 eine weiterführende Schule und vier eine Förderschule.