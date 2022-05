Unbekannte haben Geldautomaten in Mittelhessen im Visier

Nach zwei Automatensprengungen in Marburg und Driedorf sucht die Polizei nun Zeugen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG/DRIEDORF - Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Samstag, 7. Mai, einen Geldautomaten in der Jakob-Kaiser-Straße in Marburg zu öffnen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Auf der Flucht seien die Täter noch um einen querstehenden Polizeiwagen herumgefahren und ihr Auto schlussendlich zurückgelassen. "Gegen 1.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und berichtete von zwei Personen, die sich am Geldautomaten zu schaffen machten. Vermutlich stellten die Männer dabei selber schnell fest, dass ihre Versuche nicht zum gewünschten Erfolg führten", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sie flüchteten in einem dunklen Kombi in Richtung Graf-von-Stauffenberg-Straße. Auch das gab der Zeuge der Polizei weiter. Eine Streife kam dem gesuchten Fahrzeug entgegen und stellte sich den Flüchtenden in den Weg. Die umfuhren den Polizeiwagen und schafften es, bei der anschließenden Verfolgung, die Beamten abzuhängen.

"Während der Fahndung fanden die Polizisten schließlich gegen 2.10 Uhr den leeren Ford Focus auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Straße Am Herrenfeld und stellten ihn sicher. Die Männer waren nicht mehr in der Nähe. Kriminalbeamte fanden bei der Tatortarbeit am Geldautomaten Beschädigungen, die sich zum Einleiten eines Gases eignen", so die Polizei weiter. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Marburg sucht Zeugen, die zur Identifizierung der zwei flüchtigen Männer beitragen können: Einer von ihnen soll etwa 1,85 Meter groß sein und kurze blonde Haare haben.

Er trug eine FFP2-Maske, eine blaue Jacke, dunkle Schuhe und hatte einen Rucksack dabei. Die zweite Person war etwa 1,70 groß, trug eine Kapuze und ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem hatte er einen langen Parka an, eine dunkle Jogginghose und dunkle Schuhe. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: "Wer hat die Personen am Geldautomaten in der Jakob-Kaiser-Straße bemerkt und kann die Angaben ergänzen? Wer hat die beschriebenen Personen am Georg-Gaßmann-Stadion zu Fuß oder mit einem anderen Auto flüchten sehen und kann sachdienliche Angaben machen?" Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Verknüpfte Artikel

30.000 Euro Sachschaden bei Vandalismus in Driedorf

Nur wenige Tage später, am Dienstagmorgen, 10. Mai, meldete eine Zeugin gegen 4.40 Uhr der Herborner Polizei einen zerstörten Geldautomaten in der Sparkasse. Unbekannte hatten offenbar in der vergangenen Nacht die Tastatur und den Bildschirm des Automaten völlig demoliert und mit einem Stein kaputt geschlagen.

Der Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Die Polizei Herborn hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sparkasse in der Wilhelmstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Herborner Polizei unter Telefon 02772/47050 in Verbindung zu setzen.